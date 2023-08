Lo último: Congreso de Guatemala desconoce el Movimiento Semilla, partido del electo presidente Bernardo Arévalo

| Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Los guatemaltecos eligieron presidente el pasado 20 de agosto en donde el alternativo Bernardo Arévalo fue el vencedor de los comicios. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Una persecución anunciada

Desde el pasado lunes las autoridades electorales guatemaltecas declararon la total validez de la segunda vuelta electoral del 20 de agosto en donde el Movimiento Semilla con un 61% delos votos fue el gran ganador haciéndose con la presidencia y vicepresidencia de la nación Bernardo León y Karin Herrera , respectivamente. No obstante, la oficialización de estos resultados ha quedado suspendido provisionalmente.

A pesar de que según lo relata El País de España esta decisión no afecta el nombramiento de Arévalo como presidente de Guatemala, esta suspensión de su partido afectará fuertemente su plan de gobierno además de generar más incertidumbre, de la que ya hay, en una nación donde el autoritarismo es evidente por parte de los expertos.

Guatemala: sin un rumbo fijo en sus instituciones

Por su parte, algunos juristas han acusado el proceder ilegal de la orden de Orellana ya que la ley electoral dicta que “ninguna organización política se puede cancelar durante un proceso electoral”. No obstante, el registrador asevera que, como la segunda vuelta tuvo lugar el 20 de agosto, no hay ningún impedimento para que la orden penal no se pueda cumplir, la cual dejó sin partido político al presidente electo, Bernardo Arévalo. Asimismo, el Movimiento Semilla puede hacer uso de un recurso de nulidad ante el tribunal electoral.