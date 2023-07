Lo último: murió Tony Bennett, legendario cantante estadounidense a sus 96 años

La publicista, Sylvia Weiner, confirmó el deceso del artista a The Associated Press (AP), el cual se produjo en su natal Nueva York. Aunque de momento se desconocen las causas específicas, Bennett había sido diagnosticado con enfermedad de Alzheimer en 2016.

Pese a la lucha que empezaría a librar con ese tipo de demencia, no paró de grabar hasta 2021 y es recordado por temas como ‘I left my heart in San Francisco (Dejé mi corazón en San Francisco)’ y, de acuerdo con la revista Variety, llegó a ser considerado por el propio Frank Sinatra como el cantante popular más grande en el mundo.