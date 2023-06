Madres denuncian que fueron estafadas con ecografías 5D: tienen las mismas fotos

Un grupo de mujeres se dieron cuenta a través de las redes sociales que una compañía de ecografías 5D les estafó. La denuncia se viralizó rápidamente y ahora, cada vez salen más mamás que evidencian la misma situación.

El hecho tuvo lugar en Formosa, una provincia al norte de Argentina, y según explicó el medio local El Clarín, todo comenzó por un video que fue publicado en TikTok, donde una mujer difundió las imágenes que le habían dado en la clínica de ecografías en 5D y, después de esto, varias personas empezaron a escribirle que a ellos también les habían dado la misma foto.

Las madres expresaron su disgusto por el engaño al que fueron sometidos. - Foto: Getty Images / Maki Nakamura

En Twitter, una madre de las afectadas expuso el caso y reveló que la clínica ya había estafado a tres madres, sin embargo, el medio citado afirma que la cuenta aumentó a cuatro personas y se estima que siga creciendo.

“Por ahora somos tres mamás a las que una Clínica ESTAFÓ con una foto de un bebé que no es el nuestro, está de más decir que encima que cobran carísimo, uno se va ilusionado por ver a su bebé y tener un lindo recuerdo. Estamos en busca de más mamás con el mismo bebé”, escribió la madre en la red social, dejando entrever su indignación por el engaño del que fue parte.

La situación cada vez se pone más grave, puesto que en los comentarios se han conocido de un niño de cuatro años que tiene la misma ecografía. “Mi sobrino tiene cuatro años y tenemos la misma ecografía en un cuadro en el modular”, agregó un usuario en la red social, según recoge el medio citado.

Pues bien, la madre que realizó la denuncia habló para TodoNoticias (TN), explicando un poco el modo en que opera la clínica, puesto que muchas personas criticaron en los comentarios que no podía ser el mismo, dado que es una fotografía que se toma mientras la máquina le muestra a la madre la imagen proyectada por el ultrasonido del bebé.

“Al llegar al lugar, te tomaban los datos, ingresabas a una sala donde te hacían la ecografía y luego de unos minutos la secretaria te la entregaba en informe impreso”, afirmó para el medio citado.

Niña de 12 años espera un doble trasplante de pulmón

En Argentina, una pequeña de 12 años, está esperando un trasplante de pulmón desde hace un año aproximadamente. Su historia ha conmovido a millones de personas, puesto que en su inocencia, Zahira, como fue identificada la menor, le pregunta a su madre cuándo es que le van a llegar sus pulmones, según reveló su progenitora para el medio local Todo Noticias (TN).

Según reveló Ayelén Yuffre, la madre de la niña, para el medio citado, la pequeña comenzó a tener dificultades de salud desde sus 11 años, cuando sufrió de una fuerte tos por la que fue internada en el hospital, en ese momento le diagnosticaron laringitis y, después de darle los medicamentos necesarios la enviaron de nuevo a casa.

Al día siguiente la pequeña tuvo mayores complicaciones que involucraban fiebre y vómito, por lo que regresó al médico y esta vez le diagnosticaron broncoespasmo, según contó la madre al medio argentino, un momento decisivo, puesto que, aunque tampoco era lo que la pequeña tenía, si había entrado en una situación mortal.

La pequeña sufrió de una tos severa, pero los médicos no dieron con el diagnóstico adecuado. - Foto: Getty Images/ ArtistGNDphotography

“A las pocas horas me avisaron que vaya a despedirme de ella porque no saturaba. Estaba hinchada, fría y morada. Le hablé, pero yo estaba en shock. Me agarró un ataque de nervios y no podía hablarle”, afirmó Yuffre en el medio citado.

Luego de la crítica escena, la pequeña logró sobrevivir debido a los resultados de la terapia médica, fue entonces cuando se le diagnosticó neumonía bilateral, pero comenzó la búsqueda y espera por obtener un trasplante de pulmones. “Tienes dos opciones, que viva de por vida con oxígeno o el trasplante de los dos pulmones”, fueron las palabras de la especialista médica a la madre luego de pasar largos y dolorosos episodios en el hospital.

Primero le diagnosticaron laringitis y, después de darle los medicamentos necesarios la enviaron de nuevo a casa - Foto: Getty Images

“Ella tiene tanto miedo a la falta de aire que no se quiere ni exponer. Tampoco quiere salir a la esquina porque le da vergüenza que la vean los vecinos. Llora porque quiere ir a la escuela para estar con sus amigas”, afirmó la mujer para TN.

Y agregó: “es angustiante esto. Es vivir el día a día, estás todo el tiempo pendiente de si está respirando o no. Desde que mi hija se enfermó no dormí una noche de corrido”.