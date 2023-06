Profesora no aguantó el ‘maltrato’ de sus estudiantes y estalló en llanto: “Eduquen a sus hijos”

En los centros educativos, una de las problemáticas recurrentes son los casos de bullying y, aunque no necesariamente puede tratarse de generalizaciones, son el espacio en el cual niños y jóvenes pasan su mayor tiempo.

Uno de los principales retos en esa materia no solo es detectarlos, sino implementar medidas efectivas para solucionarlos y evitar su concurrencia.

Las Naciones Unidas, en su oficina para la infancia (Unicef), describe el bullying como la persecución o conducta ‘negativa’ que se hace contra una o más personas en busca de su detrimento. Este incluye, por ejemplo, violencia verbal, física, aislamientos y difamación (algunas prácticas se trasladan a entornos digitales).

Sin embargo, el maltrato en las instituciones no solamente está dado entre estudiantes, pues los profesores a veces son blanco de actitudes ‘hostiles’. De ello ha dado cuenta esa oficina internacional en informes como el titulado Violencia escolar en América Latina y el Caribe superficie y fondo. En este, el organismo pone la lupa en esa problemática.

Su video ya superó las tres millones de visualizaciones. - Foto: Fotograma / 02:16 / Eduquen, edúquense / Tiktok @_alerd

“El tradicional acuerdo familia/escuela sobre las pautas de crianza y disciplina —sustentadas en el autoritarismo de los adultos y la obediencia de los menores de edad— parece haberse fracturado o, al menos, debilitado seriamente debido a la irrupción de un nuevo tiempo en el cual las relaciones verticales han perdido vigencia”, se lee en uno de sus reportes.

Profesora padece ‘maltrato’ en Chile

Una docente chilena se desahogó en sus redes sociales y contó que estaba siendo blanco de rechazo por estudiantes de séptimo grado. La joven reveló ser la primera vez que enfrenta una situación similar e hizo un llamado a los padres de familia para prestar mayor atención en la educación de sus hijos, aspecto no solo ligado a las instituciones.

Akalia, como se identifica en TikTok, contó que era estudiante de pedagogía en educación física y para su práctica profesional debía pasar dos semestres en un colegio, aunque reconoció no estar segura de si podía aguantar ese tiempo.

Según contó, algunas estudiantes se burlan de ella y, con su actitud, desmeritan su trabajo. - Foto: Getty Images

“Tengo un curso que es séptimo básico y, en verdad, hacen lo que quieren conmigo. Les doy lo mismo (...). Les doy la explicación porque tú tienes que hacer la clase entera, (pero) ellas me miran e ignoran, siguen conversando”. Si ella entrega una indicación, la respuesta recibida es ‘no’. “Cuando estamos en las actividades, no las hacen”, dijo.

Profesora hizo llamado a los padres

La docente continuó aclarando que, en más de una ocasión, les ha hablado sobre la importancia del respeto no solo por liderar la clase, sino por ser una persona. Además de no atender sus indicaciones, el maltrato se agudiza cuando se burlan de ella; según cuenta, suelen mirarla y ‘secretearse’.

“Se lanzan miradas y se dicen cosas raras que yo logro entender porque también tuve su edad y se ríen de mí. Este video lo hago más para desahogarme. Hoy lloré, la verdad esto me tiene supermal (...). Es un llamado a educar a tus hijos. No puede ser que me traten así porque la primera educación viene de la casa (...). No puede ser que traten a nadie así”, agregó.

La chilena recibió el apoyo de colegas en TikTok. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Akalia, cuyo video, supera tres millones de visualizaciones, aclaró que no todas sus alumnas tenían el mismo comportamiento, pero a veces su llamado de atención era generalizado por culpa de algunas. La docente recibió un apoyo masivo en redes sociales.

“Es muy difícil ser profesor en Chile. Si no respetan en sus casas, imagina en la escuela”, “Se aprovechan porque eres practicante y saben que no te dan autoridad suficiente”, “Le mostré tu video a mi hijo para que sea consciente de lo que los profes pasan”, “Mucho ánimo. Ojalá cambie y si no que encuentres un mejor lugar”.