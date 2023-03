¿Mala suerte? Este cantante de rock se lanzó al público y lo dejaron caer: “No uso drogas, por si acaso”

En video se plasmó un momento que no tardó en viralizarse y que tuvo como protagonista a Sergio Galliani, integrante de la banda de rock peruana ‘Los chabelos’. Esa es solo una de sus múltiples facetas, pues este hombre (de 56 años) también es conocido como actor y presentador de televisión.

Durante un espectáculo del grupo musical, el 18 de marzo, la emoción se ‘salió de control’ y el artista terminó lanzándose al público sin anticipar que sus ‘fans’ no se apresurarían para recibirlo y levantarlo en brazos. Justamente ocurrió todo lo contrario y Galliani resultó tendido en el piso e inmortalizando el instante que despertó una ola de reacciones.

La caída no pasó a mayores, pero al artista le recomendaron no volver a saltar. - Foto: Instagram @sergiogallianich

De hecho, el video de la repentina caída fue compartido en Instagram por la propia banda que, lejos de tomarse el episodio como un incidente, hizo de este un instante de humor. El clip fue difundido con el #NosLanzamosTodos, tras tomarse en tono ‘jocoso’ lo sucedido.

¿Quedó como experiencia?

En América TV la esposa del peruano, Connie Chaparro, no se quedó callada y aseguró no ser la primera vez que su pareja ‘rompe’ el show tradicional. Sin embargo, hizo la salvedad de que en otras ocasiones los asistentes se alistan y evitan ese tipo de caídas (algo que no ocurrió en una de las más recientes presentaciones).

“En realidad Sergio hace eso hace mil años, siempre lo hace. Su público sabe que lo va a hacer, pero esta vez se emocionó porque siempre se nota que lo va a hacer y se preparan, ¿no? Esta vez no sé qué le pasó. Estaba eufórico, emocionado, su primer concierto del año y se lanzó. (...) Los ha agarrado fríos”, comentó.

Chaparro reveló que le había aconsejado al líder de ‘Los Chabelos’ evitar saltar de repente otra vez para que incidentes como el del fin de semana solo hagan parte del pasado. “Ya no lo va a hacer (...). Ha sido un roche –vergüenza– nacional porque claro se ha caído”, dijo.

El incidente fue reconstruido por el propio líder de la banda peruana. - Foto: Instagram @sergiogallianich

Entre quienes reaccionaron, algunos cuestionaron a los asistentes por no ‘soltar’ los dispositivos móviles y dejar que el artista terminara en el suelo. Otros se tomaron (como el grupo) lo ocurrido con humor. “Dejen los celulares en sus bolsillos cuando vayan a conciertos, disfruten el momento en vivo y agarren a Sergio”, “La gente no entendió nada, pudo ser peor”.

La caída de cantante catalán

Un percance similar enfrentó el cantante catalán, Joan Dausà, en medio de un concierto hace casi un año. Las cámaras hicieron lo suyo y plasmaron la caída del artista, luego de que los asistentes no se unieran para recibirlo. Dausà luego revivió el momento.

“Se puede sentir como digo: Juntaos por el amor de Dios. Ay, ese agujero. Y va y salto. Por el recuerdo”, dijo en su cuenta de Instagram. Más aclaraciones de lo acontecido en aquella presentación las hizo en Twitter el 25 de abril del año pasado.

Segundos antes de que Joan Dausà sufriera caída en pleno concierto. - Foto: Instagram @Juan Dausá

“Hace tanto tiempo que lo hago que daba, por supuesto que todos lo sabían, pero no tuve en cuenta que la mitad de la gente era nueva y la otra mitad no tiene por qué saberlo”, confesó, según recogió 20 Minutos. y descartó el dejar atrás esa acción característica en sus shows.

“Por lo tanto, la cag*** fue mía (...). Cuando en casa me preguntan preocupados si seguiré saltando, yo les digo que sí, evidentemente”, añadió al terminar de despejar la incertidumbre sobre si lo volvería a intentar. El video compartido por el artista superó las 120.000 reproducciones.