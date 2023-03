Increíble pero cierto: Cantante sufre robo durante un concierto en vivo y todo quedó en video

Un concierto del cantante Ulises Bueno que se llevaba a cabo en Argentina se convirtió en una pesadilla para el artista que interpretaba sus canciones frente a su público.

Mientras entonaba uno de sus éxitos en una discoteca de la localidad bonaerense de José C. Paz, se acercó demasiado a sus seguidores, quienes no dudaron en empujarlo y tirarlo del escenario.

Ulises Bueno fue el cantante afectado en una discoteca de Buenos Aires - Foto: Getty Images / Marcelo Endelli

Ulises cayó entre la multitud y mientras la seguridad del evento trataba de ayudarlo, el cantante era robado por sus mismos fanáticos. Cadena de oro, auriculares y hasta su gorra fueron algunos de los objetos hurtados por parte de los asistentes.

#JoseCPaz ⚠️



Inseguridad hasta en un recital 🤦



El cantante de cuarteto, Ulises Bueno, visitó una bailanta, mientras daba su show se agachó para saludar a una fanática y lo tiraron al público. En la multitud sufrió el robo de su gorra, auriculares y cadenad de oro pic.twitter.com/YuQSJOv5J2 — Inforbano (@Inforbanodiario) March 6, 2023

“Se fueron al carajo, loco qué pasa. ¿Yo les hice algo a ustedes? ¿Por qué me tratan de esta forma? Me robaron las cadenitas, eso no se hace. Hay cosas que no se deben hacer, muchos años laburando de esto, ¿para que me traten de esta forma?”, fueron algunas declaraciones del cantante luego que pudo regresar al escenario que fueron publicadas por el medio NotiTropicales.

“Y si alguno tiene dignidad que me devuelva la gorra que es un regalo personal”, agregó y luego continuó con el show.

La inseguridad en Argentina se ha incrementado en los últimos años y llegó al punto que incluso tocó al mismo Lionel Messi, campeón del mundo con la selección albiceleste. “Messi, te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”, fue la amenaza que quedó registrada hace un par de días en contra del futbolista y de la cual informaron las autoridades.

El astro argentino Lionel Messi fue amenazado luego de un atentado a uno de los supermercados de la familia de su esposa. - Foto: Fotomontaje Semana / Getty / Imagen publicad en Twitter por @somoscorta

Inseguridad desbordada en Argentina: mujer fue agredida por presunto ladrón cuando retiraba dinero del cajero

Una argentina de 61 años fue víctima de agresión física, mientras se disponía a retirar dinero de un cajero electrónico en la ciudad de Coronel Suárez de la provincia bonaerense. El ataque quedó captado en cámaras de seguridad de la zona, en la calle Lamadrid al 1400.

El robo tuvo lugar en un cajero electrónico de la ciudad argentina de Coronel Suárez (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Motortion

En las imágenes se observa cuando el sujeto ingresa al cubículo en el que estaba la víctima, identificada como Olga Heinrich y, sin mediar palabra, la golpea en el rostro hasta dejarla tendida en el piso. Segundos después se le ve saliendo del lugar, luego de haber guardado el dinero en un bolso pequeño.

Según el diario Clarín, la mujer había acabado de sacar 30.000 pesos (unos 726.000 pesos colombianos) y aseguró estar “con mucho dolor”, pues el ataque no lo recibió solo en la cara, sino también en otras partes del cuerpo como su pierna izquierda, cintura y una mano.

El sospechoso tenía antecedentes judiciales y fue detenido el mismo día del atraco. - Foto: Twitter @claudioaluciani A.P.I. (izquierda); Ministerio de Seguridad Provincia de Buenos Aires, vía Twitter @claudioaluciani (derecha)

El sujeto fue señalado como Néstor Matías Toledo, de 30 años, y quien tiene antecedentes, de acuerdo con La Nación, por delitos contra la propiedad. Su captura se produjo horas después de los hechos por uniformados de la Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez. Clarín informó que en horas de la noche fue encontrado con la misma bicicleta que habría usado para huir, dinero y un electrodoméstico.

Los índices de hurto en el país del sur se han incrementado de manera exponencial a pesar de los esfuerzos de las autoridades por tratar de prevenirlos.