Video: presunto ladrón intentó escaparse de la Policía, pero no se esperaba este final

En Brasil, las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en el que un presunto delincuente encontró la muerte, en medio de una persecución policial. De acuerdo con los registros, el hecho tuvo lugar el 19 de febrero del año en curso sobre las 6:30 p.m. (hora local) y en plena vía pública.

En el video, de no más de 40 segundos, se observa cuando el individuo avanza a toda velocidad en su moto sin tener en cuenta el cruce en cada esquina, de manera que cuando llega al otro lado de la calle termina embestido por un bus y es lanzado hacia un lado de la acera.

La flota con la que terminó chocando se detuvo en el sitio, mientras que la moto fue arrastrada unos cuantos metros, con algunas partes que terminaron en el aire.

Segundos más tarde llegaron al lugar dos policías y corroboraron el desenlace fatal para ese individuo. Las imágenes no tardaron en difundirse en las redes sociales y despertar reacciones encontradas, e incluso, advirtieron sobre el riesgo de que más personas se hubiesen podido ver involucradas en ese siniestro.

Una cámara de seguridad registra el instante en que un delincuente muere en medio de una persecución policial en Brasil 🇧🇷 🤔😲 pic.twitter.com/5eROXF0WEz — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) February 22, 2023

Otros encontraron ese desenlace como una consecuencia cuando se ejecutan actos delictivos.

“Los riesgos que se corren después de delinquir, hay que dar gracias a Dios que no ocasionó la muerte de un inocente! Pobre autobús”, “Lección aprendida: no robar”, “No tuvo oportunidades en la sociedad. Pagó por sus equivocaciones”, “Obvio que el conductor del bus no tiene ninguna culpa, obrar mal trae sus consecuencias. Una muerte muy horrible”.

El desenlace fatal se registró en medio de una persecución policial (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Image Source

Víctima abatió a ladrón

En Brasil, las cámaras de seguridad captaron una acción de ‘justicia por cuenta propia’, luego de que en cuestión de segundos un hombre fuera blanco de un intento de atraco, mientras estaba conversando con una mujer a plena luz del día. En medio de la charla, un sujeto se bajó de su moto, sacó su arma para amedrentarlos y consiguió quedarse con un reloj.

Sin embargo, cuando retrocedió, una de las víctimas que había escogido le disparó y quedó tendido a pocos metros de la escena. El presunto ladrón había intentado pasar inadvertido al utilizar uniforme como domiciliario por el casco y tipo de maleta que llevaba consigo.

Los hechos se registraron a finales del mes pasado, según medios internacionales, en Brasil. - Foto: Twitter @alertasurbanas A.P.I.

Las autoridades hacen un llamado, en casos similares, a no tomar la ‘justicia por mano propia’, teniendo en cuenta los peligros que puede representar. Lo anterior, dado que no siempre es perceptible si hay uno o más delincuentes al acecho, así como que en medio de la resistencia se pueda terminar perdiendo la vida.

Para algunos especialistas, ese fenómeno está relacionado con la baja percepción de seguridad en varias diferentes partes de la región y la ausencia de credibilidad frente a la respuesta de los organismos tradicionales. Los delincuentes continúan, independientemente del lugar y hora, a la espera de avistar a quién o quiénes serán sus próximas víctimas.

Percepción de inseguridad en la región (imagen de referencia). - Foto: Getty Images

En los últimos días, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México difundió su más reciente reporte sobre las ciudades con mayor peligrosidad para vivir. En ese ranking, México encabeza la lista al contar, según detalló CNN, con nueve de las 10 zonas más violentas con un índice de homicidios superior.

En cuanto a Suramérica, Brasil alberga a 10 de las ciudades que aparecen entre la lista de las primeras 50. Del ‘gigante suramericano‘ Mossoró, Manaus, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Natal, Fortaleza, Recife, Natal, Recife, Maceió y Teresina fueron los lugares que entraron en el ranking.