Más de cien niños migrantes abandonados fueron encontrados en carretera de México

Dentro de un grupo de 343 centroamericanos que viajaban hacinados en un tráiler abandonado en el este de México, las autoridades mexicanas hallaron a más de cien menores de edad sin la compañía de familiares adultos.

“Se trata de 103 menores de edad no acompañados provenientes en su mayoría de Guatemala”, indicó el Instituto Nacional de Migración de México, INM, en un comunicado.

Niños migrantes en México. - Foto: Imágenes de Instituto Nacional de Migración

En el camión viajaban también 212 adultos originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador, así como 28 personas más, “que conforman varios núcleos familiares de Guatemala y El Salvador”, detalló la autoridad migratoria.

El vehículo, que fue localizado la noche del domingo en una carretera del estado de Veracruz, se hallaba sin conductor, pero agentes del INM y la fiscalía local detectaron la presencia de personas al interior de la caja del tráiler.

El vehículo, que fue localizado la noche del domingo en una carretera del estado de Veracruz, se hallaba sin conductor. Imagen de referencia. - Foto: Getty Images / David Zaitz

“Las personas migrantes extranjeras (...) portaban brazaletes de colores como medio de identificación”, precisa el comunicado. Estas pulseras suelen ser entregadas por traficantes que transportan a extranjeros a la frontera entre México y Estados Unidos.

La caja del camión contaba con un doble piso de estructuras metálicas, así como ventiladores anclados en la parte baja y ranuras de ventilación en el techo, informó el INM.

Los menores viajando solos y las familias quedaron bajo la tutela de autoridades de bienestar de Veracruz, mientras los adultos definirán su situación legal ante la autoridad migratoria, agregó la dependencia.

Muchos menores migrantes intentan viajar a Estados Unidos sin compañía de sus padres. - Foto: REUTERS

Camiones sin ventilación

El jueves pasado, el INM reportó la detención en el estado de Puebla (centro) de otros 136 migrantes de diferentes nacionalidades que eran transportados en un camión sin ventilación. Del grupo, 10 menores de edad viajaban sin compañía.

Miles de migrantes que atraviesan México en un intento por llegar a Estados Unidos se ven en ocasiones obligados a viajar clandestinamente y hacinados en camiones y otros vehículos.

En su trayecto, afrontan además el peligro de circular por rutas que son controladas por grupos criminales que muchas veces los secuestran o extorsionan.

Asilo, cada vez más difícil

El gobierno de Joe Biden propuso el pasado 21 de febrero nuevas restricciones al acceso al asilo de los migrantes en la frontera con México, obligándoles a solicitarlo en países por los que transitan o a pedir cita en línea, una política similar a la de Donald Trump, según algunas organizaciones.

El expresidente republicano Trump intentó activar en 2019 una medida para impedir que las caravanas que llegaban de Centroamérica entraran en Estados Unidos. Los tribunales se lo impidieron.

La nueva regla, sujeta a 30 días de comentarios, entraría en vigor cuando el 11 de mayo se levante el Título 42, una norma sanitaria activada por Trump en 2020, con la finalidad declarada de frenar la pandemia de covid-19 y que permite bloquear a la inmensa mayoría de los migrantes en la frontera.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, los migrantes no serán aptos para el asilo a no ser que cuenten con una autorización, hayan usado la aplicación CBP One para programar una hora y un lugar para presentarse en un puerto de entrada (salvo si pueden demostrar que era imposible por una barrera del idioma, analfabetismo, fallo técnico...) o se les denegó el asilo en un país de tránsito.

Los niños no acompañados también estarían exceptuados de la presunción de “inelegibilidad de asilo”. Hay más excepciones, como las “emergencias médicas agudas” o las “amenazas extremas e inminentes a su vida o seguridad”.

El gobierno del presidente demócrata Biden afirma que es el único medio que tiene para lidiar con la migración en la frontera, porque el Congreso no se pone de acuerdo sobre una política migratoria.

*Con información de AFP.