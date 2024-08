Meghan y Harry en Colombia. Indignación en la prensa inglesa: Gobierno Petro, “desesperado por pasar por alto verdades incómodas”

A muchos británicos, las imágenes de Meghan y Harry en Colombia no los conmueven. Todo lo contrario. Les molestan profundamente. No tiene tanto que ver con el país de América Latina, sino con el hecho de que ellos desplieguen un periplo como si fueran miembros de la realeza, cuando partieron cobijas hace años, tras una enorme despachada contra la Casa Real.

El problema es que en Reino Unido no creen en ese fin. Al menos así se desprende de la crítica de la prensa inglesa a la visita de los duques de Suxxes a Colombia. “Carlos debe impedir que estos miembros de la realeza destrocen la marca de la monarquía”, sostuvo en un duro artículo en el Daily Mail la popular columnista Sarah Vine.

La periodista comentó con dolor las palabras de Francia Márquez: “‘Conocí su historia a través de Netflix‘. Esa fue la efusiva bienvenida que la vicepresidenta de Colombia les dio al duque y la duquesa de Sussex al saludarlos en su última gira real oficial no oficial … Qué confesión más vergonzosa. Sobre esa base, tal vez designe a Meghan secretaria honoraria de Justicia, dado que una vez protagonizó un drama legal, Suits ”.

El famoso presentador británico Piers Morgan (con una larga carrera en ese país, pero conocido mundialmente por haber conducido el programa Britain’s Got Talent ) también se había despachado, pero no solo contra Meghan y Harry, sino contra el gobierno de Gustavo Petro .

Morgan publicó una columna en el diario The Sun . Allí, el comentarista destrozó a la pareja. “Meghan y Harry no son verdaderos miembros de la realeza estos días”, señaló, y se sumó a las voces que califican de falsa la supuesta gira.

La visita de los Sussex a San Basilio de Palenque