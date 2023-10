“Mi jefe sigue facturando pero yo no sigo cobrando”: mesera rompe en llanto porque 60 clientes ingresaron a su local 10 minutos antes de cerrar

“Trabajo en una cafetería que cierra a las 12, que tiene al lado otra cafetería (...) a mi no me pagan ni un minuto extra de los que trabajo”, explicó la mujer asegurando que la cantina que queda cerca sí cierra a las 4:00 pm.

Con lágrimas en su rostro, la camarera explicó que no llora por sus problemas si no por la hora de salida de su trabajo ya que así se quede trabajando más tiempo no le van a reconocer ese trabajo extra, “ya no me puedo ir a las doce, tengo que limpiar todo esto”.