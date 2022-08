Migrantes en Estados Unidos: estos son los servicios a los que pueden acceder

El reporte en conjunto de la Agencia de las Naciones Unidas para la Migración y el Reporte Mundial de Migración afirma que América del Norte es la tercera región con mayor número de migrantes, con un registro de 58,7 millones de personas.

Asimismo, se espera que para 2025 este informe tenga grandes cambios, tras las elevadas cifras de centroamericanos que se han dirigido a la frontera sur de Estados Unidos, motivo por el cual estados como Florida y Texas han decidido tener un control migratorio más severo.

No obstante, existen diferentes ciudades en donde las sanciones no son tan drásticas, permitiendo también oportunidades laborales a extranjeros que cuenten o no con la documentación solicitada, además de poder acceder a diferentes servicios para una vida digna.

Por ejemplo, en temas de educación, la ley manifiesta que todo niño tiene derecho a una educación pública gratuita. De igual manera, para facilitar la inscripción se debe presentar el registro de nacimiento, no importa si se es extranjero.

También se tiene que presentar una prueba de residencia en el distrito y una prueba de edad, para determinar el curso al que se puede acceder. Sin embargo, en estados como Alabama, Georgia y Carolina del Sur no se permite que los indocumentados tengan acceso a la educación.

Por otra parte, en temas de salud, las leyes de Estados Unidos prohíben a los profesionales de la salud cuestionar la situación migratoria de los pacientes. Además, cada estado cuenta con buen número de clínicas gratuitas para migrantes.

Uno de los temas más complejos y que puede llevar un tiempo largo es el acceso a la vivienda, ya que para eso se debe optar a pensiones o centros comunitarios, donde no se exija un monto alto para acceder a una casa.

Asimismo, otra alternativa es acceder a una hipoteca, la cual va en compañía de servicios económicos, laborales y educativos, y pueden ser desde 100 mil dólares.

Finalmente, existen diferentes programas que ayudan a los migrantes a obtener trabajos en servicios postales o cuidado de menores. Además, diferentes empresas manufactureras y fábricas permiten que extranjeros accedan a puestos laborales. Los jóvenes entre 16 y 24 años pueden acceder a capacitaciones. Sin embargo, la empresa y el trabajador se pueden exponer a multas por cuenta del Estado.

California analiza dar identificaciones a inmigrantes indocumentados

Este lunes 8 de agosto se conoció que en California, Estados Unidos, un comité del Senado debatirá un proyecto de ley que buscará identificar de manera oficial a las personas migrantes que se encuentren indocumentadas.

En este sentido, esta propuesta podría llegar a beneficiar a cerca de dos millones de personas en condición de inmigrante y quienes actualmente solamente pueden tramitar una licencia de conducción.

El proyecto de ley es el SB 17-66 y será analizado por el comité de apropiaciones. Ahora bien, si este logra avanzar sería sometido a votación dentro de dos semanas, antes de que llegue a las manos del gobernador y este ponga su firma.

Cabe recordar que si los inmigrantes no pueden argumentar que necesitan la licencia de conducción, no podrían sacar este documento y seguirían indocumentados en los Estados Unidos.

Asimismo, se conoció que el 58 % de los estadounidenses quieren que el número de inmigrantes en Estados Unidos aumente o se mantenga estable, y siete de cada diez opina que la llegada de extranjeros es ventajosa, pero el tema divide entre demócratas y republicanos.

Según el sondeo del Instituto Gallup realizado entre el 5 y el 26 de julio pasado reveló que la mayoría de la población ve la inmigración como algo bueno, pero depende de la edad y el nivel educativo de la persona consultada y del partido con el que se identifique.