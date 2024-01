Ministros de educación de Latinoamérica se reunieron de nuevo, esta vez en Madrid. ¿De qué hablaron?

Lo anterior –para el caso de Bolívar y creo que en muchas zonas rurales del país– implica la concentración en la educación inicial, alfabetización a los padres y cuidadores, un trabajo integral para la seguridad alimentaria, convivencia escolar, prevención del acoso y explotación infantil, que, especialmente en zonas de posconflicto, no resulta tan inmediato lograr.

Sin embargo, una de las grandes lecciones interiorizadas para quienes trabajamos en el sector educativo, seamos maestros o no, es que no hay lugar a detenerse en las dificultades, pues cada esfuerzo cuenta. Los resultados no se reflejarán en tan corto plazo. Con esta premisa trabajamos en la Secretaría de Educación de Bolívar y, a partir de ahora, como miembro de la red de Comunidad Araucaria.