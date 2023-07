🔴 EN VIVO | EXTRA: Colombia le ganó a Nicaragua. La Haya reveló el fallo definitivo. Siga aquí el minuto a minuto de la trascendental decisión

鈥淒e manera que el equipo colombiano le funcion贸 su estrategia de no entrar a discutir ning煤n l铆mite con Nicaragua, sino a sostener que el problema lim铆trofe era jur铆dico y que eso imped铆a que la plataforma extendida de Nicaragua se metiera en las 200 millas de archipi茅lago o el continente, porque eso lo proh铆be el derecho consuetudinario鈥.

Si bien el fallo de la Corte Internacional de Justicia se conoce en el marco del Gobierno del presidente Gustavo Petro, no hay que desconocer que la defensa de la soberan铆a en el territorio disputado con Nicaragua se remonta a administraciones pasadas. Por ello, el exministro de Salud Fernando Ruiz no lo pas贸 por alto en su reacci贸n.

El presidente Gustavo Petro festej贸 que la CIJ no accedi贸 a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. 鈥淓speramos con este fallo cerrar la controversia lim铆trofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipi茅lago鈥 , dijo el mandatario a trav茅s de su cuenta de Twitter.

A pesar de que el jefe de Estado no lleg贸 a San Andr茅s para el momento en que se ley贸 el fallo, se espera que arribe durante las pr贸ximas horas. De hecho, el exsenador Gustavo Bol铆var, hombre de confianza del presidente Petro, anticip贸 que el mandatario llegar谩 a la isla para celebrar la decisi贸n.

鈥 Buena noticia para el pa铆s!! Colombia gana 煤ltimo pleito contra Nicaragua; no hay plataforma extendida 鈥, celebr贸 la representante a la C谩mara Katherine Miranda.

鈥淟os l铆mites de la patria s贸lo pueden modificarse por un tratado ratificado por el Congreso. No se debe ceder un mil铆metro de territorio鈥, apostill贸 el expresidente Duque.

8:35 a. m. La presidenta de la CIJ record贸 que en el fallo de noviembre de 2012 no se pudo delimitar la plataforma continental extendida que ahora reclama Nicaragua.

8:25 a. m. 鈥淣icaragua no tiene derecho a una l铆nea extendida dentro de las 200 millas de una l铆nea base de Colombia . La solicitud de Nicaragua en la primera parte no se puede sostener鈥, dice Donoghue.

8:10 a. m. La Corte Internacional de La Haya da un recuento del caso y pone a exposici贸n las consideraciones, a煤n no hay decisi贸n sobre el fallo.

7:09 a. m. Humberto de la Calle critica que mientras el pa铆s permanece atento al fallo de la CIJ, el embajador de Colombia en Nicaragua, Le贸n Fredy Mu帽oz, parece no estar en el mismo bus. 鈥溌縋uede un Estado aceptar esa profunda incompatibilidad?鈥, cuestiona.

Los antecedentes del litigio entre Colombia y Nicaragua

La preocupaci贸n est谩 fundada no solo en el caso de Colombia, sino en que de los 30 casos que han sido tramitados ante la CIJ entre Estados americanos, Nicaragua ha estado involucrada en 14 de ellos, es decir, casi el 50 %. De estos, ha sido demandante en 8 oportunidades. Los pa铆ses que han sido demandados por Nicaragua son: Estados Unidos, Honduras, Costa Rica y Colombia.

鈥淢a帽ana hay una decisi贸n de ese estilo, no sabemos su contenido, no somos nosotros los que produjimos ese espacio de decisi贸n, que en nuestra opini贸n fue equivocada, pero que ah铆 est谩. Y vamos a responderla desde San Andr茅s, cualquiera que sea sus contenidos (...). 鈥淧ero de all铆 surge entonces el hecho de que una naci贸n defiende sus mares, defiende sus cielos, defiende sus tierras, dependiendo incluso de su capacidad pol铆tica y militar. La capacidad pol铆tica de una naci贸n depende de su propio pueblo, de su unidad, de la fortaleza y calidad de la sociedad. No de una parte de la sociedad, sino de toda la sociedad鈥, expres贸 el mandatario colombiano.