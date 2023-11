Misterio en Hawái: estanque de agua se tiñe misteriosamente de color rosa; esta es la curiosa explicación

Un estanque en un refugio nacional de vida silvestre en Hawái se ha vuelto de color rosado brillante y los biólogos no están seguros del porqué.

Las teorías inicialmente se centraron en una proliferación de algas, pero ese no parece ser el motivo. E n cambio, los expertos creen que puede ser un organismo llamado halobacteria, que prospera en agua salada.

El investigador asociado Marek Kirs, quien lidera la pesquisa, dijo que no tiene conocimiento de que algo como esto haya sucedido antes en Hawái y sugirió que las condiciones climáticas secas prolongadas contribuyeron a este suceso.

“Según el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU., el tapón de arena entre el estanque y el océano desapareció durante la temporada de lluvias”, dijo Kirs. “Esto no ha sucedido al menos desde 2018. Creo que la evaporación, combinada con un aporte limitado de agua dulce, ha aumentado la salinidad (al doble de la salinidad del agua del océano). Podría suceder en situaciones similares” , agregó el experto.

El agua rosada no parece estar afectando a las aves que ocupan el refugio, entre ellas la cigüeñuela hawaiana o ae’o ( Himantopus mexicanus knudseni ), que está en peligro de extinción, y la focha hawaiana o ‘alae ke’oke’o ( Fulica alai ). Cabe señalar que este fenómeno ha hecho que los visitantes se sientan atraídos hacia el refugio para ver las aguas de color rosado.

“Preferimos que vengan a escuchar sobre nuestra misión de conservar las aves acuáticas nativas y en peligro de extinción y la restauración de nuestros humedales. Pero no, están aquí para ver el agua rosada”, dijo a la AP Bret Wolfe, el administrador del refugio. Pero él comprende la curiosidad. “Si eso es lo que los lleva allí, está bien”, dijo. “Está limpio” , según Associated Press.

“Es tan hermoso que es realmente genial”, dijo el DJ residente de Wailuku, Burton. “No se parece a nada que haya visto jamás. He pasado por aquí miles de veces y es la primera vez que lo veo rosa”.

“Acabo de recibir un informe de alguien que estaba caminando por la playa y me llamó diciendo: ‘Está sucediendo algo extraño aquí’”, dijo el administrador del refugio.

Wolfe compartió que actualmente el nivel de salinidad del estanque es de 70 partes por mil, más del doble que el del agua de mar. Como medida de precaución, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos también advirtió a la gente que no consuma pescado del estanque.

“Continuaremos recopilando información y mantendremos informado al público. Como medida de precaución, recomendamos que las personas mantengan una distancia segura y no entren al agua, no consuman pescado del agua y se aseguren de que las mascotas no beban el agua”, dijo el USFWS.