Video | Extraña nube en forma de ojo causa terror y suspicacia en Turquía

En la provincia de Bursa, en Turquía, una nube con una extraña forma apareció en el cielo, despertando así el terror, la sorpresa y la suspicacia de sus habitantes.

En las imágenes compartidas por la cuenta de Twitter Alerta Cambio Climático, se puede observar la nube de un tono rojizo y naranja, además de una forma ovalada y dos anillos en su interior.

Las personas que captaron el momento calificaron la nube como un ovni. Otros internautas la catalogan como una maravilla de la naturaleza, mientras que para otros es una advertencia divina.

Nube en forma de ojo. - Foto: Twitter @AlertaCambio.

La formación de los dos anillos con forma ovalada parecía mirar hacia la ciudad desde una montaña cercana, según se puede apreciar en las fotos y videos.

No obstante, la Dirección Meteorológica de Turquía dio a conocer que este fenómeno se le conoce como ‘nube lenticular’, y se produce cuando el aire es estable y los respectivos vientos soplan a través de colinas y montañas desde la misma dirección a diferentes alturas por medio de la troposfera.

Asimismo, varios expertos manifiestan que este tipo de nubes son estacionarias, razón por la cual se forma en grandes altitudes de zonas montañosas y aisladas de otras nubes.

Los testigos aseguraron que el fenómeno natural se pudo apreciar durante más de una hora, los cuales grabaron compartieron diversos videos en las redes sociales.

Nube en forma de ojo. - Foto: Twitter @@deZabedrosky

“Se cree que las nubes lenticulares son una de las más comunes explicaciones de los avistamientos de objetos voladores no identificados (ovni) en todo el mundo”, indicaron las autoridades.

Ovni fue visto en un partido del fútbol mexicano

El encuentro entre Juárez FC y Tijuana por la Liga MX, disputado el pasado 17 de enero, continúa llamando la atención de la fanaticada, no solo por el marcador tres a cero a favor del equipo local, sino por la aparición de lo que pudo ser un ovni (objeto volador no identificado).

Un asistente al compromiso disputado en el estadio olímpico Benito Juárez compartió una foto del horizonte, en la que aprecia la que sería una nave espacial. En la imagen, el color negro del presunto ovni contrasta con el resplandor del sol en el atardecer.

Imagen del supuesto ovni que apareció durante el partido Juárez Fc vs. Tijuana el pasado 17 de enero. - Foto: Twitter: fcjuarezoficial

Juárez FC publicó la foto en su cuenta en Twitter y le pidió a Jaime Maussan, un periodista mexicano reconocido por investigar este tipo de apariciones, que diera su opinión de experto. “HELP. Un aficionado nos mandó esta fotografía que tomó durante el partido contra Xolos, donde supuestamente se puede apreciar un #OVNI. ¿Es o no es?”, preguntó el club en esa red social.

La publicación, que suma más de 1.000 ‘me gusta’, fue respondida por Maussan este 18 de enero. “Hola, les comparto que el caso fue analizado con equipo de IA, y todo indica que estamos ante un fenómeno anómalo no identificado ‘UAP’, los científicos de Kiev le llaman a estas naves ‘Ghost’ por ser objetos oscuros”, expuso el ufólogo, como se les dice a quienes estudian la aparición de ovnis.

Acerca del supuesto ovni, Maussan además agregó: “Visto todo lo anterior, pienso que es una nave de origen no humano. Saludos”.

Entre los comentarios a la publicación del ufólogo sobresalieron algunos como: “Sinceramente, ya no se puede seguir negando que existen otras civilizaciones extraterrestres, que nos han visitado desde tiempos remotos y que lo siguen haciendo”; “Están aquí, observándonos, quizás alimentándose de nuestras vibraciones y emociones” y “Superfake esa foto”.

Otro caso que también fue muy comentando en las redes sociales fue el sucedido en la Florida, Estados Unidos, ya que una mujer se llevó tremenda sorpresa, debido a que empezó a notar que en lo alto del cielo había una hilera de luces blancas en forma de círculo que llamaron su atención.

Luego, mientras gravaba con su teléfono celular, se le escucha decir bastante asombrada que se trataba de unas esferas de gran tamaño.

(Original Caption) 5/11/1950-Minnville, OR: A picture of a flying saucer photographed by farmer Paul Trent shown flying over his farm. - Foto: Bettmann Archive

“¡Nunca había visto algo así alguna vez! Claramente, estoy viendo algo que es único, porque todo el mundo dirá: ‘Bien, ahí no hay nada querida’ (...) Por eso, no solo voy a tomar video, también voy a tomar algunas fotografías para que pueda verme a mí misma. Y para que no digan que ando ‘tropezando’. Estas son unas esferas enormes”, decía mientras grababa bastante asombrada.