Mujer asegura que no ha podido conseguir trabajo por tener 800 tatuajes en su cuerpo: “ni siquiera limpiando baños”

Una madre galesa con 800 tatuajes habló con sinceridad sobre sus dificultades que ha encontrado para conseguir un trabajo y cree que se debe a la tinta en su cuerpo. Según informó Daily Star, la mujer se tatúa 3 nuevos diseños cada semana.

Melissa Sloan, de 46 años, comenzó a tatuarse a los 20 años y rápidamente se volvió adicta. Desde entonces, se ha puesto tres capas de tinta en la cara, tatuando sobre bocetos más antiguos. La mujer se hace la mayoría de sus tatuajes “estilo de prisión”, por su compañero Luke en la comodidad de su hogar.

Una vez tuvo un trabajo limpiando baños. Pero a medida que crecía su colección de tatuajes, a Melissa le resultó difícil conseguir otro trabajo lavando platos para ganarse la vida. “No puedo conseguir un trabajo”, compartió en exclusiva al medio británico.

“Las tiendas de tatuajes me cierran la puerta, los tatuadores no me dejan entrar”, dijo Melissa, quien se rio cuando explicó el por qué cree que los tatuadores no quieren tocar su cara.

“No lo harán porque estoy más allá de la ayuda, porque he ido demasiado lejos”, dijo entre risas. Melissa incluso lucha por salir de la casa cuando los extraños la interrumpen en la calle, hasta el punto de que la llamaron “bicho raro” frente a sus hijos .

Ahora tiene una “prohibición de por vida” por ingresar a cualquier establecimiento alcohólico, debido a su rostro decorado permanentemente: “Me prohibieron de por vida la entrada a pubs en el pasado, debido a los tatuajes”, indicó.

La mujer aseguró a un diario británico que no logra conseguir trabajo e incluso le prohibieron la entrada a un bar - Foto: Facebook/melissa.sloan.75436

Ella le aseguró al Daily Star que la obligaron a ver el nacimiento de su hijo a través de la ventana, ya que la gente no puede mirar más allá de su apariencia alternativa. “No hay fiestas de Navidad y cuando voy a la escuela de mi hijo no me invitan”, dijo Melissa.

Sloan tiene una predilección particular por los tatuajes faciales y no le queda piel desnuda en su rostro. Ha entintado tatuajes antiguos tres veces, creando un collage de varias capas en su rostro.

“Tengo tres capas en mi cara. Probablemente tengo la mayor cantidad de tatuajes en el mundo, y si no, al paso que voy, probablemente los tendré al final, sigo repasándolos una y otra vez”, dijo entusiasmada.

Aún así, Esta desafiante amante de los tatuajes no se echa atrás y está decidida a entintar un disco: al diablo con el empleo. “Me gustaría tener un récord, es algo diferente”, declaró. “Estoy tratando de entrar en el Libro de Guinness Récords”.

Otro caso de discriminación

Una mujer que está cubierta de tatuajes, incluidos los globos oculares y la cara, y tiene la lengua partida, ha atacado a los internautas que la llaman alienígena.

Orylan (@llizardpersonfml) de Texas (Estados Unidos), arremetió contra sus críticos en un video de TikTok, mientras respondía a un comentario cruel sobre su apariencia, según informó Dailymail.

La bailarina y creadora de contenido de OnlyFans, de 24 años, no parecía muy molesta por las críticas en su apariencia mientras sincronizaba sus labios con Hell Shell de Young Nudy, con la letra: “I’m an alien”.

liz - Foto: TikTok: @lizardpersonfm

Además de lucir un llamativo tatuaje corporal en el cuello, la frente y debajo de los ojos, Orylan también mostró el cabello teñido de verde neón y rosa brillante, piercings y dientes con colmillos incrustados de gemas. También se puede ver como flexionó su lengua dividida para lograr el máximo efecto extraterrestre.