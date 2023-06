Park Soo, estrella surcoreana de Disney, murió en un accidente, pero su corazón le dará vida a alguien más: esta es la historia

La actriz del k-drama de Disney+Snowdrop, Park Soo Ryun, de 29 años, de Corea del Sur, falleció tras caerse de unas escaleras el domingo 11 de junio, según los medios locales de dicho país asiático.

Park Soo Ryun murió por un severo traumatismo de cráneo, al resbalarse por las escaleras de una propiedad ubicada en Jeju, la isla más grande de Corea del Sur, según The New York Post. A pesar de los esfuerzos de los especialistas, no tuvo mejoría. Este incidente fue letal y la llevó inmediatamente a una muerte cerebral.

Su madre, por medio de una publicación en redes sociales, dijo que Park Soo Ryun será recordada como una persona de corazón noble y amor hacia el prójimo. “Solo su corazón sigue latiendo y debe haber alguien que lo necesite desesperadamente. Como su madre y su padre, podremos vivir consolados al saber que será donado a alguien y está latiendo”, se leyó en el post.

El funeral de la actriz se realizó en el Hospital Suwon del Centro Médico de Gyeonggi y su entierro fue el 13 de junio.

Park Soo Ryun será recordada como una persona de corazón noble y amor hacia el prójimo. - Foto: Instagram: @su.ryeon_p

Su gran debut actoral en televisión fue en la serie de Disney Snowdrop, de 2021, protagonizada por Jung Hae-In y Jisoo, de Blackpink, que actualmente está disponible en la plataforma Star+.

En este drama romántico, Soo Ryun le dio vida a una estudiante universitaria que fue tomada como rehén. Su papel estuvo muy comprometido con el de la protagonista, según el diario La República Perú.

Soo Ryun también apareció en muchos musicales, donde resaltó con su maravillosa voz, y varias obras de teatro desde 2018.

Park es la segunda estrella de Snowdrop en perder la vida en los últimos años, pues en enero de 2022 falleció Kim Mi-soo, quien también apareció en Hellbound, según el diario The Mirror.

La reina de belleza María Luisa Manríquez es encontrada sin vida en Tijuana, Baja California

En otros hechos, el pasado martes 6 de junio, la modelo María Luisa Manríquez Anguiano, quien fue reportada como desaparecida por sus familiares y amigos, a través de redes sociales y en horas de la mañana, fue localizada sin vida en su casa.

Los reportes preliminares indicaban que la última vez que la habían visto con vida fue alrededor de las 7 de la mañana en la colonia Las Brisas de Tijuana, Baja California, de acuerdo con los informes de búsqueda.

Luego, en horas de la tarde, la mujer fue localizada sin vida y con huellas de violencia, en su domicilio, ubicado en la calle Casa Blanca de la colonia Guadalajara y fue la Fiscalía General del Estado (FGE) la que confirmó el hallazgo.

Tras el reporte, los familiares de la modelo fallecida acudieron a hacer un reconocimiento, en el que confirmaron que se trataba de Luisa Manríquez.

En horas de la tarde, la mujer fue localizada sin vida y con huellas de violencia, - Foto: Getty Images / Elina_L

Tras la noticia, algunos medios locales han dicho que podría tratarse de una agresión proveniente de su exmarido. Apenas una semana atrás, ella y Carlos Gómez Ibarra habían firmado su acta de divorcio y, presuntamente, este último sería el responsable, quien después de cometer el homicidio se provocó un accidente.

No obstante, los primeros informes oficiales sugieren que, tras cometer el crimen, el sospechoso subió a un vehículo, salió por el bulevar Simón Bolívar para después incorporarse a la vía rápida oriente, en donde aceleró y se estrelló con un puente peatonal.

Los familiares de la modelo fallecida acudieron a hacer un reconocimiento en el que confirmaron que se trataba de Luisa Manríquez. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Debido al accidente, el vehículo se incendió al chocar contra un muro de contención, quedando en su interior Carlos Gómez sin vida, según el medio Zeta Tijuana.

Manríquez Anguiano participó en el certamen de belleza México Internacional, en donde obtuvo los títulos Sra. Turismo 2022 y Sra. Simpatía. En el ámbito profesional, era directora de la Agencia de Modelos Exposse y de la Agencia Estilo Tijuana. De igual forma, colaboraba en 100 emprendedoras por Tijuana y en Cotuco Tijuana.

También era madre de dos hijos, además de participar en certámenes de belleza y ser coronada en Belleza Marina Internacional donde representó a México en el año 2022.

A través de las redes sociales, su hijo mayor compartió un mensaje en el que lamentó la muerte de su madre y aseguró que cuidaría de su hermano menor.