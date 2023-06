Ozuna, entre los artistas que han escogido tatuajes microrrealistas de animales

Los tatuajes han venido ganando terreno en los últimos años y es una práctica que se ha vuelto muy común en personas de todas las edades; no importa el diseño ni si se es joven o adulto, lo cierto es que cada vez más las personas recurren a dejar huella sobre su piel con algún motivo llamativo o con un gráfico que tenga un significado especial.

Pese a esto, siguen existiendo personas que se mantienen dudosas sobre la posibilidad de tatuarse, muchas de ellas por el dolor que se puede llegar a experimentar o por el miedo a cómo puede quedar plasmado sobre la piel.

José Contreras es un experto en el tema que no solo se ha destacado a la fecha por trabajar con celebridades como Post Malone, Ozuna, Lil Durk, Crime (Crime By Design), Spencer Charnas y deportistas reconocidos, sino por su técnica al realizar tatuajes microrealistas con diseños de animales.

El cantante es uno de los que ha optado por tatuajes microrealistas - Foto: @ozuna

El artista en tatuajes es venezolano por nacimiento y después de adquirir experiencia en países como Francia, Argentina y Reino Unido, decidió migrar a Estados Unidos para compartir su talento con quienes acuden a él y en otros estudios reconocidos a los cuales es invitado.

De acuerdo con José Contreras, los tatuajes microrealistas son una pieza de lujo porque hay que trabajar con mucha precisión y dominio de la técnica, por lo que es necesario tomarse el tiempo para realizar el tatuaje.

“La aplicación de esta técnica es poco dolorosa, solo requiere paciencia por parte del cliente porque requiere tiempo y porque la precisión así lo demanda, el maltrato en la piel es mínimo por lo cual también suelen cicatrizar bastante rápido”, dijo Contreras.

El artista en tatuajes explicó que sin importar la temática del diseño en microrealismo –animales o rostros de personas–, para ambos se requiere de mucha precisión y dominio de la técnica al momento de ejecutarla. Sin embargo, agregó que en el caso de realizar animales el mayor reto es lograr una textura realista, sobre todo en la parte del pelaje para que se vea natural y perdure en el tiempo.

José Contreras es un experto que ha tatuado a diferentes famosos - Foto: Semana

“Es más frecuente que haga tatuajes micro realistas de animales porque se me reconoce bastante en el mundo del tatuaje por los animales y todo tipo de vida silvestre que realizo, eso hace que todos aquellos clientes me tomen como un referente a la hora de querer tatuarse su mascota, su animal favorito, etc. Sin embargo, también recibo bastantes propuestas de rostros de artistas o familiares, pero en su gran mayoría me inclino hacia los animales ya que disfruto bastante el proceso de hacerlos”, comentó José Contreras.

Contreras ha hecho este tipo de tatuajes a celebridades, deportistas y grandes exponentes de la música, por lo que le resulta gratificante verlos fascinados por el trabajo que hace. Además, comentó que haber trabajado en Los Ángeles le ayudó a tener aún más exposición y agregar más nombres a su cartera de clientes.

De acuerdo con Contreras, lo más complicado al momento de tatuar microrealismo no es el diseño, sino la forma en que la piel de la persona reacciona ante el tatuaje. Por lo tanto, recomendó confiar en el artista y en el proceso porque aunque como cliente se tenga una visión para el diseño, ya que no es lo mismo hacer un dibujo en un papel que en la piel porque esta con el paso del tiempo sufre cambios.

“Podría decir que el mayor reto no es el diseño o los elementos a tatuar, sino cómo reacciona la piel de la persona, ya que al hacer un estilo que requiere mucha precisión la piel jugará un rol muy importante en la aplicación, qué tan sensible pueda tener la piel así como la zona del cuerpo donde se va a realizar el tatuaje. Otro factor definitivamente importante es que quien decida tatuarse pueda permanecer tranquilo y sin moverse por todo el tiempo que tome realizar el tatuaje”, explicó el artista en tatuajes.

José Contreras enfatizó que la idea de tener un tatuaje microrealista de animales no es solo adornar el cuerpo con el tatuaje, sino que el diseño pueda perdurar en el tiempo y por ello es preciso cuidar del tatuaje siguiendo las indicaciones del artista.