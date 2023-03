¿Amor o reto? Este hombre hizo lo menos pensado y se tatuó algo que nadie podía creer por su novia

El video se hizo viral en las redes sociales, mientras que los seguidores no podían creer lo que el joven había hecho “por amor”

Un hecho se ha vuelto viral en las redes sociales, donde un usuario de Tik Tok publicó un video en el que muestra el tatuaje que se hizo con el nombre de su novia después de perder una apuesta.

El usuario identificado como @elcesaar hizo que un video fuera viral en el que muestra todo el procedimiento y cuenta la historia de su más reciente tatuaje que fue calificado como una locura por sus seguidores en la red social TikTok.

“Yo no sé hasta qué punto uno se pueda arrepentir de hacerse un tatuaje”, empieza César el vídeo que ha conseguido ser el centro de atención en la red social en los últimos días, después de que decidiera cumplir una apuesta con sus amigos.

En el video, El César cuenta cómo una apuesta terminó en un reto difícil de cumplir, después de que jugara con 2 de sus amigos el famoso juego del ‘bottle flip’ que consiste en lanzar una botella con un poco de agua adentro a una superficie plana con el objetivo de que caiga de la manera correcta sin caerse.

@elcesaar Me arrepiento de mi tatuaje “Mi pipi es de mi novia” 😭 ♬ sonido original - El Cesar

La apuesta consistía en que el que no lograra hacerlo debía tatuarse el nombre de la novia, “un reto que ellos casi no aceptan”, pero después de jugarlo terminó perdiendo, dijo el usuario.

Demostrando que era un buen perdedor el joven de origen colombiano se acercó a un lugar donde se hacían tatuajes dispuesto a cumplir su apuesta, lo que no se imaginaban sus seguidores era la locura que estaba a punto de cometer.

Una apuesta llevó a César a tatuarse algo inesperado - Foto: Tiktok/@elcesaar

A la hora de definir el diseño, ‘El César’ decidió adherirle más palabras para que adornaran el nombre de su novia y decidió tatuarse: “mi pipí es de Ximena”, unas palabras que ni el propio tatuador ni sus acompañantes podían creer.

“Pa que vea que si es real lo que estamos haciendo”, dijo en el video mientras se ve en el video al tatuador iniciando con la labor.

El usuario de Tik Tok aseguró que fue tanto el asombro de los que estaban presenciando el hecho que incluso otro tatuador decidió tomarle fotos y grabar videos para compartirlo con otras personas. “Será que me monta los cachos después de esta muestra de amor?” preguntó en el video.

Después de terminar, el usuario se mira en el espejo mientras el tatuador le envuelve la cintura en papel protector por temas de higiene, y luego vendría la mejor parte mostrarle el resultado a Ximena, su novia.

Ximena asombrada por lo que había hecho su novio no aguanta su asombro y se rie mientras ve el resultado del nuevo tatuaje de su novio, con una dedicatoria particular para ella. “¿Usted que se hizo?”, “yo pensé que era de recocha” dijo la novia mientras que su cuñada no paró de reírse diciendo “César está loco”.

Finalmente César contó al final del video que su publicación inspiró a muchos, e incluso otra pareja decidió hacer lo mismo, tatuarse el nombre de su pareja en la pelvis con las mismas palabras, un hecho que ha causado asombro en las redes sociales.

El video ha tenido más de 900 mil me gusta y más de 22 mil comentarios en la red social, titulado como “tatuajes goals para hacer con tu novia”, entre los comentarios se puede leer “el verdadero malas decisiones”, “mal día para llamarme Ximena”, “mano, así tampoco”, ”hoy conocí la envidia”, “Dios mándame uno así”, “ni Belinda se atrevió a tanto” y “con razón dicen que el amor es ciego”.