“Propiedad de Víctor”, tatuadora se negó a realizar tatuaje por considerarlo machista y es apoyada en redes

Los tatuajes son sinónimo de expresión corporal, arte y libertad, sin embargo, una tatuadora en Bogotá decidió poner límites a una de sus clientes. Esta persona pretendía marcar en su piel un mensaje que fue interpretado como denigrante para las mujeres y la reacción de la artista le da la vuelta al mundo.

Leidy Mora es una tatuadora reconocida por su destreza a la hora de realizar tatuajes de alta complejidad en la piel de sus clientes. Sin embargo, la artista contó por medio de sus redes sociales que su ética fue exigida al límite luego de que una potencial cliente le escribiera con la intención de consultar el valor de un tatuaje.

Como suele ocurrir con los clientes que buscan saber el valor de su tatuaje deseado, es necesario preguntar algunos aspectos como el tipo de tattoo, el tamaño y la zona del cuerpo en donde se tiene planeado realizarlo.

Según Leidy en el pasado se prestó para realizar ese tipo de trabajos, lo cual aún hoy en día le pesa como profesional. - Foto: TikTok: @leidymora_666

La mujer interesada ya tenía preparado un diseño el cual pretendía que Leidy trasladara a su piel de forma permanente, fue allí donde se dio la polémica.

“Hasta ahí tranqui, hasta que yo veo el diseño, dice ‘Propiedad de Víctor’, claramente con sus fechas, y ‘Por Siempre’”, contó Leidy a sus seguidores.

Por medio de otro mensaje, la tatuadora respondió que lo lamentaba, pero que ese tipo de tatuajes “atentan contra la moral de la mujer”, por lo que no podían ayudarle en esa ocasión.

El video se hizo viral en redes sociales y sirvió para abrir el debate sobre los límites que se pueden llegar a tener a la hora de plasmar mensajes polémicos en la piel. - Foto: TikTok: @leidymora_666

Mora resaltó lo desagradable que puede llegar a ser negarle un tatuaje a una persona, sin embargo, aclara que prefiere poner por encima la dignidad de una mujer antes que contribuir a declararla como una “propiedad” de un hombre.

El video se hizo viral en redes sociales y sirvió para abrir el debate sobre los límites que se pueden llegar a tener a la hora de plasmar mensajes polémicos en la piel.

“Que linda persona tú muy muy bien”; “Solo veo un error y no lo estás cometiendo tú, gracias por no hacerlo”; “Aun así es una completa locura tatuarse tan siquiera el nombre! Particularmente, en contra de esos tatuajes también”; “Genial que no lo hiciste, y me da mucha risa el énfasis en el Víctor jajajaja”; “Me encanta que te hayas negado! ella te lo agradecerá algún día”, fueron algunos comentarios a la publicación.

Mujer se quiso quitar los tatuajes

En Estados Unidos se presentó el caso de una mujer quien decidió retirarse los tatuajes en un esfuerzo por cerrar la página con su exnovio.

La mujer, quien ahora tiene 31 años, pasó a la escena pública en 2018 cuando la Policía divulgó fotografías suyas tras ser detenida por presunta posesión de drogas y hurto. En las imágenes divulgadas se le veía la cara cubierta casi en su totalidad por un tatuaje al estilo de ‘La catrina’, una figura relacionada con el tradicional Día de los Muertos mexicano.

En Estados Unidos se presentó el caso de una mujer quien decidió retirarse los tatuajes en un esfuerzo por cerrar la página con su exnovio. - Foto: Getty Images/Image Source

Más de cuatro años, luego de haber sometido su piel a la tinta, asegura que quiere borrar hasta la última huella de lo que esta significó en su momento. Con ese objetivo acudió a la organización texana INK-nitiatve-Removery, dedicada a asistir a los que quieren eliminar marcaciones corporales y comenzar otro camino.

Ahora la mujer se encuentra en tratamiento para poder cumplir su objetivo de tener la apariencia de hace unos años, antes de que tatuarse la cara y el resto de su cuerpo.