Video: hombre renunció al gimnasio y se tatuó abdominales; el resultado es sorprendente

Un hombre decidió decirle ‘no más’ al gimnasio, pero no perder la intención de que su aspecto diera la impresión de ser constante con la actividad física. El protagonista de esa ‘alternativa’ para tener marcados los cuadros es de Reino Unido y fue el tatuador Dean Gunther, quien compartió en Instagram el antes y después.

Según el británico, plasmar los abdominales en aquel inusual cliente le tomó dos días y ahora es uno de sus trabajos favoritos. “¡En caso de que te lo hayas perdido! ¡Loco tatuaje de six pack! Esta cosa se volvió viral y en todo el mundo ¡Cualquier cosa para reír! Etiqueta a tu hermano que literalmente puede comer cualquier cosa, y aun así tiene un six pack”, se lee en la descripción.

En Reino Unido un cliente optó por hacerte este inusual tatuaje. - Foto: TikTok @dean.gunther

Con el fin de que el resultado fuera lo más real posible, el encargado se aseguró de que cada marcación quedara delineada con tinta azul. A esto se sumaron las proporciones que tendría si aquel aspecto no fuera producto de químicos, sino de una constancia en la actividad física y alimentación equilibrada.

Sin dietas ni ejercicio

Gunther reconoció que esa fue una de las peticiones más extrañas que había recibido, pero que no dudó en aceptar. En conversación con la agencia de noticias Caters, el tatuador contó que su cliente “siempre quiso tener un ‘six pack‘, pero no le gusta mucho ir al gimnasio o hacer una dieta”.

El británico agregó que ese hombre “estaba emocionado de hacer este tatuaje porque había visto a alguien hacerlo antes, pero no se veía realista y eran contornos negros básicos”, recogió New York Post. Al término del proceso, al cliente se le ve posando con el resultado y desató tanto reacciones que tomaron su decisión con humor, como otras que consideraron innecesarios ese tipo de trabajos.

Bondades y aspectos a tener en cuenta a la hora de correr u otros ejercicios. - Foto: Getty Images / The Good Brigade

“El tatuaje estuvo muy bien hecho, pero realmente es una estupidez hacer eso”, “Lo he estado haciendo mal todo este tiempo”, “El tatuaje más tonto del mundo”, “Los enemigos dirán que es falso”, “Poner el trabajo real es mucho menos doloroso”, “Si las mujeres pueden engañar con su maquillaje, entonces los hombres también pueden hacerlo”, “Podrías haber hecho dieta y entrenado para eso”.

¿Solución para la calvicie?

Hace algunos días otro atípico hecho fue tendencia al mostrar cómo quedó un hombre que optó por ponerle fin, de una vez por todas, a su calvicie. En lugar de apelar a algún tratamiento o adoptar otra manera de lucir la ausencia de cabello, el cliente prefirió tatuarse.

Insólito: hombre se tatuó la cabeza para “disimular” la calvicie. -Foto: TikTok/ @vtweek1 - Foto: TikTok

El caso se viralizó en la cuenta de TikTok ‘Viral This Week’ (@vtweek1) que dejó en la descripción: “Olvídese de un trasplante de cabello, hágase un tatuaje en el cabello” El clip registra más de 16 millones de visualizaciones y los comentarios se acercan a los 30.000 (buena parte de estos plasmaron el humor con el que se tomaron los internautas esas imágenes).

La forma en que quedaron los trazados y la longitud del supuesto cabello fue una de las cosas que más llamó la atención en las redes sociales. Algunos hicieron comparaciones con juguetes de la infancia, cuyas cabezas tenían un aspecto similar.

“Al principio no parecía buena idea; después, tampoco”, “Lo bueno es que no se va a despeinar jamás”, “¿De qué tatuaje habla?”, “No me creo que la gente se deje hacer eso”, “Algunas veces el local de tatuajes solo debería decir ‘no’”, “El trasplante es menos doloroso” “Esto debería afectar su puntaje de crédito”, “Podría haber elegido cualquier cosa y aun así eligió un corte de tazón”.