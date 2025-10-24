La mujer más tatuada de Europa que decidió borrar el 95% de sus tatuajes faciales: “Estoy emocionada”

La mujer, originaria de Brisbane, cubrió un 85 % de su cuerpo con tatuajes. La australiana, Amber Luke, conocida por tener más de 130 tatuajes, comenzó su proceso de modificación corporal como una “búsqueda de autodescubrimiento”.

No obstante, ahora ha decidido quitarse 36 de esos tatuajes. Este proceso se llevará a cabo de forma gratuita a través de tratamientos con láser que se prevé duren hasta el año 2027.

Ámbar asegura que su principal motivación para tomar esta decisión es que aprendió a aceptarse sin la necesidad de las modificaciones corporales.

Amber Luke | Foto: @amberluke666

“Durante este tiempo, no solo he crecido como persona, sino que también me he adaptado a mi nuevo estilo de vida. He empezado a amarme de verdad y a apreciar mi apariencia, y aun así, nunca me arrepentiré de tatuarme la cara”, afirmó.

La eliminación de los tatuajes será costeada por Xanadu Therapies, una clínica de Brisbane de la cual Amber Luke es embajadora.

Luke afirmó que, aunque sus modificaciones y experiencias tuvieron un buen propósito en su momento, han pasado diez años desde la última vez que vio su rostro, y está muy ilusionada con recuperarlo.

Proceso de eliminación

Fragmentación de la tinta: El láser emite pulsos de luz intensos que penetran la capa superior de la piel y son absorbidos selectivamente por los pigmentos del tatuaje. Esta energía rompe las partículas grandes de tinta en fragmentos mucho más pequeños.

Eliminación por el cuerpo: Una vez fragmentadas, el sistema inmunológico del cuerpo (específicamente los macrófagos) reconoce estas partículas diminutas como desechos y las absorbe, eliminándolas gradualmente a través del sistema linfático.

Múltiples sesiones: Como el cuerpo solo puede eliminar cierta cantidad de tinta a la vez, se requieren múltiples sesiones espaciadas para descomponer progresivamente las capas de pigmento.

Duración del proceso

De acuerdo con expertos, la duración total de la eliminación es un proceso largo y variable, ya que depende de varios factores y no solo del tiempo que dura cada sesión.

La búsqueda de alternativas para eliminar tatuajes. | Foto: Getty Images