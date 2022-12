¿Lo hizo por amor? Hombre se deja tatuar por su pequeño hijo y este fue el resultado

En ocasiones, el inmenso amor que llega a sentir un padre o madre por su hijo puede llevar a hacer locuras. Sin embargo, un hombre puso su propio pellejo en riego para que su hijo de tan solo 7 años pudiera ponerse en el papel de un tatuador.

Este es el caso del padre de familia llamado Zaki Sayyed, quien es un reconocido tatuador, pero que en esta ocasión hizo el papel de cliente, pues tuvo la valentía de poner su piel como lienzo para que su hijo de tan solo 7 años le realizara un tatuaje permanente.

Este curioso hecho se presentó en la ciudad de Estocolmo, Suecia. Allí el padre, de 43 años de edad, hizo público por medio de sus redes sociales el momento en el que el pequeño realiza su primer tatuaje, esta vez en la piel de su protector.

En el video se puede observar al pequeño Kix preparando el escenario para que su padre sea tatuado, por lo que comienza depilando el área a trabajar con una rasuradora y luego limpia la pierna de Zaki Sayyed.

Acto seguido, el orgulloso padre le entrega a su hijo el instrumento que contiene las agujas con las que se realizan los tatuajes. El pequeño, con algo de nerviosismo, toma el aparato y se prepara para dar las primeras puntadas a su padre.

Pero antes se pega una guía en la piel de Zaki para que el niño pueda seguir el trazo. La figura tatuada era un muñeco estilo zombi diseñado por el propio pequeño.

El hombre salió a aclarar que todo el procedimiento se hizo bajo los estándares de seguridad y la supervisión que requería su hijo, a pesar de los comentarios en redes sociales que no se hicieron esperar.

Se tatuó los ojos y podría quedar ciega

Arrepentimiento es el sentimiento que embarga a Anaya Peterson, una británica que tomó una decisión sin prever las consecuencias. Pese al consejo de su hija para que se abstuviera de tatuarse los globos oculares, no hubo “poder humano” que la convenciera de lo contrario y ahora tiene en riesgo su visión.

La mujer reconoció que su admiración por la australiana Amber Luke, una modelo que tiñó sus ojos de azul, fue lo que la llevó a intentar seguir sus pasos. En el caso de la influencer de Nueva Gales del Sur, su caso tomó relevancia cuando quedó ciega por un tinte especial y tras admitir que ese había sido uno de los procedimientos “más dolorosos” a los que se había sometido.

En el caso de la australiana, la afectación ocular terminó por irse al cabo de un tiempo; sin embargo, para Peterson las cosas podrían no resultar de la misma manera y tener repercusiones permanentes.

“Solo iba a hacerme un tatuaje al principio, porque pensé que si me quedaba ciega, al menos tendría el otro ojo. Debería haberme quedado con eso”, señaló Peterson a Kennedy News. “Mi hija me dijo que no quería hacer eso y me preguntó: ‘¿Qué pasa si te quedas ciega?’. Ella no estaba de acuerdo con eso en absoluto”, agregó.

En su cuenta de TikTok, la mujer de 34 años acumula más de 35.000 seguidores y suele compartir diferentes intervenciones que ha tenido tanto en su rostro como en otras partes del cuerpo. Otros tatuajes, perforaciones en su lengua, piercings y expansiones en sus orejas hacen parte de los cambios que muestra de forma espontánea.

No obstante, en el caso de sus ojos la transformación puede haberle pasado factura y en varios de los clips que ha subido denota irritación en los mismos y, algunas veces, una inflamación considerable. Aunque en ciertos clips se toma con humor los mensajes que la cuestionan, sí reconoce que esta última decisión pudo haber cruzado una línea roja.