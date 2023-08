Mujer visita la tumba de su marido y se encontró este “detalle” de su amante

Cabe aclarar que hasta el momento no se sabe si fue una broma por parte de sus hijos o realmente fue alguna pareja que tenía el difunto que decidió llevarle un arreglo de flores junto con un globo al cementerio como muestra de amor.

Los comentarios al video no se hicieron esperar, “ni así nos dejan de engañar”, “dichoso tu papá que tiene flores muchos lo abandonan, mi papá mujeriego con 32 hijos solo nosotros le ponemos y mi mamá”, “Tan hermosa tu mami, saludos”, “ya me encabrone y ni mi marido es”, “es una amiga diría él”, “lo mismo me pasó con mi mamá y dejó de ir a verlo”, son algunos de los comentarios del video publicado en Tiktok.