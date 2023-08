Alboroto en el avión: Aparece nuevo video de pasajera que se volvió viral al decir que el vuelo no era seguro

De hecho, por esos días, causó revuelo el episodio en que ella hizo devolver al avión, que estaba a punto de decolar, bajo la insistencia del que la aeronave no era segura.

Todo el incidente está impregnado de dichos incoherentes, pero el que le dio la vuelta al mundo fue su afirmación de que un hombre, al parecer su acompañante, que no ha sido identificado, “no es real”. Todo al punto de que en la prensa y las redes sociales ya es conocida como la “not real” lady .

“Paren el maldito avión”, le solicita varias veces Gomas, muy molesta , a la asistente de vuelo, quien trata de calmarla. Al parecer, la viajera llegó a ese estado luego de que le robaran sus Air Pods, de acuerdo con un reporte de policía al que tuvo acceso el New York Post .

Ante su insistencia de que el avión no era seguro, el personal consideró que era mejor que fuera revisado. Foto: Captura de pantalla YouTube Olivia Po. | Foto: Foto: Captura de pantalla YouTube Olivia Po.

“Necesito salir de este avión ahora mismo”, dice cada vez más alterada la mujer, que manifiesta además que el avión no es seguro y que no llegara a su destino.

Eso sí, le solicita la asistente, debe volver a su asiento por razones de seguridad. Gomas se reúsa y dice que no se va a volver a sentar en el mismo lugar, “al lado de ese hombre”.

Al parecer, no quería estar junto a hombre con el que viajaba y sobre quien recaían sus sospechas del robo de los audífonos.

“Las cosas no están bien, las cosas no están bien”, se le oye decir igualmente. Mientras todo esto sucede en el pasillo, los demás pasajeros levantan los ojos hacia arriba, niegan con la cabeza o se mueren de la risa.

“Estoy saliendo (del avión) y hay una razón. El maldito allá atrás no es real. Ustedes pueden sentarse en este avión y pueden morir con ellos, pero yo no lo voy a hacer”, expresó, volviendo sobre la idea de que el avión no era seguro.