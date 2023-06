Murió ‘otra vez’ la anciana que había ‘despertado’ en su propio funeral, así fueron sus últimos días

Hace una semana una mujer de Ecuador que ‘despertó’ en su propio funeral dejó desconcertados a sus familiares y demás allegados que oficiaban el funeral. Su caso no solo generó trascendencia en el país suramericano, sino también en otras partes del mundo, más cuando se conocieron las imágenes que ratificaron lo ocurrido.

Sin embargo, tras pasar siete días en la Unidad de Cuidados Intensivos, la adulta mayor finalmente fue declarada muerta. Así lo confirmó su propio hijo, Gilberto Barbera Montoya, a The Associated Press, luego de una advertencia de los médicos en la cual comentaron que nada se podía hacer para salvarle la vida.

#URGENTE | #Ecuador | Se confirma hoy el fallecimiento de Bella Montoya, la mujer que se volvió viral después de dar señales de vida cuando se realizaba su velorio pic.twitter.com/XEg9zAIOye — 🌐Vinicio Ramírez Periodista 🇬🇹 (@vinicioramirez) June 17, 2023

“No tenía ya remedio. Murió a las cinco de la tarde”, dijo el ecuatoriano. La mujer respondía al nombre de Bella Montoya. Según El Comercio, el estado de salud de la suramericana ya era de por sí delicado hasta cuando se certificó oficialmente su deceso. “Ya le están practicando la autopsia”, dijo un vocero del Ministerio de Salud a Ecuavisa, referido por ese diario.

Un caso que generó conmoción

El hecho ‘inusual’ se desarrolló en la ciudad de Babahoyo donde los familiares de Montoya estaban reunidos para despedirla, luego de que se declarara su fallecimiento. Inicialmente, había sido ingresada tras sufrir un accidente cerebrovascular y tras el dictamen médico fue trasladada para desarrollar su velación.

Los familiares de la ecuatoriana se percataron de que aún respiraba (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Charlie Parker

No obstante, se percataron de que la anciana aún estaba viva cuando golpeaba el féretro y respiraba con notoria dificultad. En ese momento la llevaron nuevamente al hospital, mientras la conmoción rodeó el lugar, pero el estado de la mujer llevó a que permaneciera todos estos días bajo terapia intensiva.

La adulta mayor permaneció siete días en la Unidad de Cuidados Intensivos (imagen de referencia anciana hospitalizada). - Foto: Getty Images / David Sacks

El Ministerio de Salud confirmó también la muerte de Montoya a través de un comunicado y extendió el sentido pésame sus allegados. “El Hospital Martín Icaza de Babahoyo, a través de la Coordinación Zonal 5 Salud, informa a la ciudadanía que la paciente B.Y.M.C. murió la tarde de este viernes 16 de junio. La paciente permaneció siete días en condiciones críticas (...) con diagnóstico de evento cerebrovascular isquémico”.

¿Habrá medidas legales?

“Recibió durante su estancia hospitalaria la atención médica integral y evaluación periódica por parte de especialistas (...). Así mismo se desarrolló la respectiva auditoría para este caso. El hospital expresa sus más sentidas condolencias”, agrega el comunicado.

#COMUNICADO | Adulta mayor con vigilancia permanente de @Salud_Ec falleció, siete días permaneció en la UCI del Hospital de Babahoyo.



Lamentamos el deceso y expresamos nuestras condolencias a sus familiares .



Más detalles ⬇️ pic.twitter.com/8ADwMb8ctV — Coordinación Zonal 5 🇪🇨 (@Salud_CZ5) June 17, 2023

Por el ‘error’ en la primera certificación, el hijo de la ecuatoriana afirmó a The Associated Press que “esto no se va a quedar así”. También señaló que ya se habían empezado a tomar las primeras medidas legales, pues una hermana de la adulta mayor interpuso la denuncia formal para “que se señale cuál es el doctor que la dio por muerta”.

Casi creman a otra mujer ‘por error’

Como este son varios los casos en los cuales veredictos médicos errados terminan en consecuencias similares. En Estados Unidos, a comienzos de febrero, una mujer por poco fue cremada al ser declarada muerta sin estarlo. En esa ocasión se trató de una mujer de 66 años, quien desde finales del año pasado estaba bajo cuidados paliativos por una “degeneración senil del cerebro”.

Mujer había sido declarada muerta el 3 de enero de 2023 (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Arrow

Los hechos se desarrollaron en Iowa y no fueron los familiares quienes inicialmente se percataron, sino los empleados de una funeraria cuando se disponían a preparar el cuerpo. En ese momento constataron que aún respiraba.

Pese a ello, su condición era delicada y posteriormente falleció el 5 de enero, junto a sus familiares, alrededor de la 1:40 a. m. El centro donde se dictaminó inicialmente el deceso se pronunció: “Nos preocupamos profundamente por nuestros residentes y seguimos totalmente comprometidos a apoyar su atención al final de la vida”, dijo la directora, Lisa Eastman, según CBS News.