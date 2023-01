Nayib Bukele: acusan al Gobierno de El Salvador de arresto arbitrario por captura de un profesor de colegio

Mauricio Esteban Morán, de 48 años, es un profesor de arte y de ajedrez en un colegio de San Salvador, la capital de El Salvador. Morán fue capturado el pasado 21 de diciembre, en el marco de la lucha contra las pandillas, que permite las capturas sin orden judicial gracias al régimen de excepción.

De acuerdo con el diario La Prensa Gráfica de El Salvador, el docente habría sido capturado cuando se dirigía a pagar un recibo en un centro comercial.

Su hermano, Miguel Morán, declaró al mencionado diario local que la captura habría sido motivada porque en el pasado el profesor fue investigado por un delito, pero sobre el que se había concluido que la incriminación fue causada por la confusión de un testigo. Además, Miguel Morán asegura que su hermano había sido detenido por tener tatuajes, uno de los distintivos más claros de pertenencia a las pandillas en El Salvador.

Miguel, quien es de profesión abogado, denunció que su hermano había sido interrogado sin la presencia de un abogado y dijo que el agente que realizó el proceso le respondió que esas eran “sus técnicas para sacar información a la gente”.

Las tropas se bajan de un camión en el suburbio de Soyapango, después de que el presidente de El Salvador , Nayib Buk el e, anunciara el despliegue de 10.000 miembros de las fuerzas de seguridad en la conflictiva zona que durante años ha sido considerada un bastión de las violentas pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. en San Salvador , El Salvador 3 de diciembre de 2022 - Foto: REUTERS

Antecedentes

“Él fue víctima del sistema porque fue inculpado y no era él a quien andaban buscando, sino que lo procesaron y al final se dieron cuenta que el testigo lo había confundido”, aseveró el hermano del acusado, sobre la investigación penal por homicidio, que habría sido descartada por la justicia y por la que inicialmente justificaron su captura.

Su hermano aseguró, además, que el profesor no ha sido debidamente trasladado a un centro penal y que no hay información clara sobre cuándo será la audiencia.

“No hay forma de defenderlo jurídicamente en este momento porque no hay dónde mostrarse parte. Ahorita está en un limbo jurídico, porque no puedo presentar toda esa documentación a su favor. Nadie me la puede recibir”, dijo -con angustia- a La Prensa Gráfica.

Peticiones de libertad

En redes sociales han circulado testimonios sobre el profesor, solicitando su liberación: “Está bien que las autoridades luchen contra las pandillas, eso lo aplaudo, pero no tienen porque detener personas inocentes sin investigar mínimamente lo necesario, no tienen porque destruir su imagen y dignidad publicando sus fotos desnudo, cómo lo ha hecho en Twitter la Fuerza Armada, para que el público detrás de sus perfiles se entretenga burlándose de los detenidos”, escribió en Facebook Ernesto Salazar, quien hace un largo recuento de la trayectoria profesional y personal del detenido.

Los soldados observan mientras el presidente salvadoreño Nayib Bukele habla en San Juan Opico. El presidente de El Salvador anunció que policías y soldados montarían cercos en las ciudades para buscar pandilleros (Photo by Camilo Freedman/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Él no es pandillero, él tiene 8 años de estar dando clases en un prestigioso colegio católico, de 6:30 de la mañana a 5:00 de la tarde en el colegio, su trabajo está documentado en cada clase, en la guía didáctica, es supervisado por un selecto grupo de académicos, su trabajo es impecable y ejemplar. No hay ningún alumno, docente o autoridad que pueda decir que él en su trabajo ha cometido delitos relacionados a pandillas, entrevisten a las personas, investiguen, pero no pueden detener a las personas y luego investigar o peor ya no investigar”, aseguró el hombre, quien se identifica como egresado de la Universidad Tecnológica de El Salvador.

El hermano del detenido también insiste en que, aún estando en un régimen de excepción, hay ciertos derechos a los que todo detenido puede acceder: “Hay derechos que no están abolidos por el régimen de excepción, uno de ellos es el derecho a la imagen y a la dignidad de la persona. A mi hermano lo sacaron desnudo en redes sociales porque agentes policiales filtraron las fotos. Lo expusieron a la burla, le decían obscenidades y un montón de cosas”, aseguró con tristeza.

De acuerdo con la descripción de las fuerzas armadas de El Salvador, el profesor habría ocultado sus tatuajes con otros diseños.

#Nacionales - La @FUERZARMADASV en conjunto con la @PNCSV en el #CercoSoyapango, ubicaron a alias “El Negro”, miembro de la MS-13, quien ha ocultado sus tatuajes alusivos con otros diseños. Posee antecedentes por homicidio y robo agravado. pic.twitter.com/6VfRRA73Og — Primicia El Salvador (@PrimiciaSV_) December 22, 2022

De acuerdo con Salazar, su captura solo corresponde a una arbitrariedad, que deja a sus estudiantes sin un docente: “Señores, no han sacado a un delincuente de las calles, sino a un profesor de un aula, han quitado a un maestro de ajedrez y diseño gráfico de un colegio, a alguien que dedicó todo su tiempo al arte y a la enseñanza, han sacado a un artista galardonado de la sala de exposiciones, han dejado a una familia vacía.”