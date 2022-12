Atención: Nayib Bukele cerca con militares una segunda comunidad en San Salvador para capturar pandilleros

Más de 1.000 soldados cercaron este sábado una comunidad de la capital de El Salvador en el marco de la guerra contra las pandillas, que impulsa el presidente de El Salvador Nayib Bukele, desde el pasado mes de marzo. Este es el segundo operativo de este tipo este mes.

“Desde esta mañana, la comunidad Tutunichapa, en San Salvador, está totalmente cercada”, informó Bukele en su cuenta de Twitter. “Más de 1.000 soldados y 130 agentes de la Policía, extraerán a los criminales que aún quedan en esta comunidad, famosa por el narcotráfico”, agregó, y señaló que esto se hace “sin remover un solo elemento del cerco de Soyapango”, que se mantiene desde el 3 de diciembre.

De acuerdo con el diario local La Prensa Gráfica, en el operativo también participan los binomios caninos, conformados por un agente y un perro antinarcóticos, que forman parte de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, PNC.

Por el momento las autoridades han reportado la captura de “varios sujetos que delinquían en la zona” durante este operativo, también han confiscado cargas de la droga crack y dinero en la casa de uno de los capturados.

Desde esta mañana, la comunidad Tutunichapa, en San Salvador, está totalmente cercada.



Sin remover un solo elemento del cerco de Soyapango, más de 1,000 soldados y 130 agentes de la Policía, extraerán a los criminales que aún quedan en esta comunidad, famosa por el narcotráfico. pic.twitter.com/TPr6NFwr6p — Nayib Bukele (@nayibbukele) December 24, 2022

Bukele aseguró en su mensaje que las personas honradas no tienen porque temer el operativo, y no aplica así para los delincuentes: “Todos los terroristas, narcotraficantes y pandilleros serán removidos de esta comunidad, hasta hace unos meses bastión del crimen. Los ciudadanos honrados no tienen nada que temer y pueden continuar haciendo su vida normalmente”.

Segunda zona sitiada

Este cerco militar en Tutunichapa, que es un barrio de la capital San Salvador, es el segundo que implementa el gobierno de Bukele, luego de dar inicio a lo que han llamado como la quinta fase del Plan Control Territorial, denominado “extracción”, cuya estrategia es cerrar los sectores más peligrosos del país como medida para capturar a los miembros de las pandillas.

“Con la Fase 5 vamos a terminar de sacar esa plaga de nuestras ciudades y El Salvador será un ejemplo para el mundo, aunque no será fácil”, declaró Bukele el pasado 24 de noviembre.

El régimen de excepción permite realizar detenciones sin orden judicial, y se instauró en respuesta a una escalada de la violencia que produjo la muerte de 87 personas, entre el 25 y el 27 de marzo de este año.

Recientemente el presidente Bukele declaró que la Navidad de 2022 sería la primera vez que los salvadoreños estarían en paz “Esta es la primera vez que los salvadoreños estamos disfrutando una Navidad con una verdadera paz. La paz ya no es un sueño lejano o una palabra vacía, ahora es una realidad”, aseguró el jefe de Estado salvadoreño en un mensaje que difundió también en su cuenta de Twitter, junto a su esposa Gabriela Rodríguez y su pequeña hija Layla.

Familiares de detenidos presuntamente inocentes, reclaman a Bukele

Recientemente los familiares de detenidos en San Salvador hicieron una marcha nocturna para pedir al gobierno de Nayib Bukele la liberación de los detenidos para Navidad. Estos presos han sido arrestados durante el estado de emergencia en el que el país se encuentra el país desde marzo.

En la región el Bajo Lempa la gente también salió a pedir la libertad de sus familiares. En esta región un comité está llevando a cabo el seguimiento de las detenciones. Se trata del Comité de Familiares de Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa y ha documentado 111 detenciones entre los municipios de Jiquilisco, Usulután y Puerto El Triunfo.

De acuerdo con el diario La Prensa Gráfica, los representantes del Comité presentaron 111 ‘habeas corpus’ ante la Corte Suprema de Justicia. Hasta el momento, la Sala de lo Constitucional hizo observaciones en 26 de estos, en 15 casos los declaró improcedentes y del resto aún no han obtenido una respuesta.