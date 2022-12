Estados Unidos nombra nuevo embajador en El Salvador en medio de tensiones con Nayib Bukele

El Senado de Estados Unidos confirmó el nombramiento del nuevo embajador en El Salvador, casi dos años después de que finalizara su misión el anterior representante de Washington y en un contexto de tensiones políticas entre los dos países.

La Embajada estadounidense en San Salvador dio el visto bueno del Senado a William H. Duncan, candidato que ha propuesto el presidente Joe Biden, para ocupar la vacante. Duncan cuenta con experiencia en varios países de América Latina, además de ya haber trabajado en El Salvador, según un comunicado de la propia legación.

La Administración de Biden, sin embargo, ha puesto en tela de juicio de manera constante la labor de las actuales autoridades salvadoreñas y el pasado viernes 9 de diciembre añadió dos nombres más a su ‘lista negra’ de sanciones: el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro.

En ambos casos consideran que los funcionarios, cercanos al presidente Nayib Bukele, están involucrados en actividades corruptas. Washington ya había señalado previamente a otras personas aliadas al gobernante, entre ellas su jefe de gabinete, Carolina Recinos.

Pero esta no es la única rencilla entre los dos países. En días pasados Bukele le concedió una entrevista a Tucker Carlson de la cadena Fox News en su programa Tucker Carlson Today, en el que hizo duras declaraciones contra el Banco Central de Estados Unidos, exactamente contra el Sistema de la Reserva Federal.

“La Reserva Federal no es nada federal y no tiene reservas. Te roban tu riqueza y tus ahorros y eso es inmoral. No solo es inmoral, sino que también destruye algunos principios económicos básicos como el ahorro”, dijo Bukele durante la entrevista.

Las declaraciones del mandatario salvadoreño se dan en plena subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en 0,75 %, lo que las puso en un rango de 3 % y 3,25 %.

El aumento de la tasa de interés es el quinto aumento que se hace durante este año y su objetivo principal es encarecer el crédito para reducir el consumo y estimular el ahorro.

El presidente también se refirió a las publicaciones financieras de medios como el Financial Times o Forbes que han escrito sobre El Salvador: “De estas publicaciones financieras imprimirán mentiras, sabemos que hay algo especial en las mentiras y es que no duran mucho” dijo el mandatario.

Bukele también se refirió a los medios de comunicación que han criticado a su país y tomó como ejemplo el caso de CNN, el mandatario comparó la audiencia del canal norteamericano en prime time de medio millón de televidentes con un programa de noticias en horario estelar en El Salvador, que puede llegar al millón de espectadores, a lo que el presidente aseguró: “Ya nadie ve a CNN. Ya no tiene sentido para ellos estar transmitiendo sus programas”, aseveró.

Hace un año aproximadamente, el presidente Bukele había hecho una petición muy especial al presidente de la Reserva Federal Jerome Powell: “¿Pueden dejar de imprimir más dinero? Solo vas a empeorar las cosas. En realidad. Es una obviedad”, dijo el mandatario en su cuenta de Twitter.