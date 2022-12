Nayib Bukele: en una alcantarilla ubicaron a un pandillero, en ciudad militarmente cercada en El Salvador

El enorme operativo que el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador desplegó desde este sábado en la madrugada, con cerca de 10.000 militares y policías cercando la ciudad de Soyapango, en la periferia de San Salvador, para “sacar uno a uno a todos los pandilleros que aún se encuentran ahí”, presenta los primeros resultados.

Uno de esos fue la captura de alias “Chucky The Criminal Mafioso”, quien desesperado por la operación que se estaba llevando a cabo, intentó resguardarse en una alcantarilla de aguas negras, pero fue ubicado por las autoridades.

“Ubicamos al homeboy de la MS-13, Cesar Ramón Trejo alias Chucky The Criminal Mafioso, quien desesperado por escapar del #CercoSoyapango se escondía en un tragante de aguas negras en Col. Las Margaritas. Este es un logro de la estrategia de seguridad de la #Fase5 Extracción”, escribió René Francis Merino Monroy, ministro de Defensa de El Salvador, en su cuenta de Twitter.

Las imágenes publicadas por el comandante permiten ver al capturado saliendo de un refugio de alcantarillado, por donde corrían aguas negras. También se puede ver en imágenes los tatuajes que lleva el presunto pandillero, cuyo nombre sería Cesar Ramón Trejo, de acuerdo con el diario La Prensa Gráfica de El Salvador.

La Polícia Nacional Civil también publicó horas más tarde en sus redes sociales, la captura de otro presunto criminal, en la colonia San José de Soyapango, se trata de Guillermo Alexander Pineda, alias “Lazy“, un miembro de la pandilla 18R, quien habría sido procesado 10 veces, entre los años 1999 y 2020, por los delitos de homicidio, extorsión y agrupaciones ilícitas.

“Lazy era uno de los terroristas más buscados del país, quien ordenaba homicidios y extorsiones a nivel nacional... Entre 1999 y el 2020 fue procesado 10 veces por crímenes como homicidios, extorsiones, portación de armas de guerra y agrupaciones ilícitas, pero siempre fue liberado. No volverá a poner un pie en las calles”, trinó la Policía Nacional Civil de El Salvador.

Casa por casa

Desde el inicio del operativo, se han dado a conocer imágenes de militares registrando toda la ciudad, tanto en las calles como en los espacios privados.

Un trino de la Presidencia de El Salvador, permite ver a los varios soldados fuertemente armados y vestidos con chalecos antibalas, entrando a una vivienda a registrar con detalle los armarios, los cajones de ropa, los colchones y por supuesto a los residentes.

“Desde que inició el #CercoSoyapango la madrugada del sábado, nuestros equipos de extracción de la @PNCSV y la @FUERZARMADASV continúan trabajando para localizar y capturar hasta los últimos terroristas escondidos, sin que el resto de población común tenga nada que temer”, dice el trino de la Presidencia.

El presidente ha insistido en que las personas que no estén cometiendo delitos, no tienen nada que temer frente al operativo “Los ciudadanos comunes no tienen nada que temer y pueden continuar haciendo su vida normalmente. Esta es una operación contra los criminales, no contra los ciudadanos honrados. La Fase 5 del Plan Control Territorial ha iniciado”, fue lo que aclaró Bukele desde que anunció la operación.

Ha habido críticas de parte de defensores de derechos humanos, que han señalado que este tipo de operaciones pueden derivar en abusos de autoridad y en la captura de personas inocentes.

El apoyo a Bukele, sin embargo, entre la población, es del 87%, según una reciente encuesta de Gallup y en general, a pesar del riesgo de arrestos injustificados, la gente en la región de Soyapango ha dado múltiples muestras de apoyo al operativo.