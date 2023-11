Netanyahu descarta que la Autoridad Palestina asuma el control de la Franja de Gaza tras la ofensiva militar

Tras la guerra, Israel “mantendrá el control total de la seguridad, incluida la capacidad de entrar cuando queramos para eliminar a los terroristas que puedan surgir otra vez”, ha afirmado Netanyahu en rueda de prensa recogida por ‘The Times of Israel’.

“Le diré qué es lo que no habrá”, ha apuntado Netanyahu en respuesta a una pregunta de la prensa. “No habrá Hamás. Tampoco habrá autoridad civil que eduque a sus niños para odiar a Israel, para matar a israelíes, para eliminar al Estado de Israel”, ha explicado.

“No puede haber una autoridad que pague a las familias de los asesinos en función de la cifra de asesinatos que hayan cometido. No puede haber una autoridad cuyo líder aún no haya condenado la terrible masacre de hace 30 días. No puede ser”, ha añadido.