Reino Unido destituye a su embajador en México tras ser grabado bromeando con un rifle

Fuentes diplomáticas le confirmaron al citado medio que el Gobierno estaba al tanto del incidente y que por ello tomó las medidas apropiadas. Sin embargo, no han brindado más detalles y se desconoce cuándo exactamente se destituyó a Benjamin.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Guardian, pero dijo al Financial Times: “Somos conscientes de este incidente y hemos tomado las medidas apropiadas. Cuando surgen problemas internos, la FCDO cuenta con sólidos procesos de recursos humanos para abordarlos”.