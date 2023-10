Nicolás Maduro aseveró que ha llegado a “acuerdos beneficiosos” con opositores, de cara a elecciones de 2024 en Venezuela

Negociaciones previas a elecciones

La retoma de la mesa de negociaciones entre los militantes de Maduro y la oposición está ad portas de darse en Bridgetown, tras un acuerdo entre Nicolás Maduro y el gobierno de los Estados Unidos para la deportación de venezolanos indocumentados, a pesar de que Washington no reconozca formalmente al presidente bolivariano.

Sin embargo, la mesa de negociación fue reanudada al corto plazo. No obstante, un año después, en noviembre de 2022, los diálogos se disolvieron después de que el gobierno de Maduro condicionó la negociación al desembolso de tres mil millones de dólares de dineros congelados de Venezuela en el exterior, relató AFP .

¿Qué se espera de este encuentro?

Con la puesta en marcha de la mesa de diálogo entre oficialistas y opositores en Barbados, los especialistas en el tema prevén que se podría dar un primer acuerdo en el que, a cambio de la flexibilidad de sanciones, las elecciones primarias de los opositores no presenten complicaciones en hacerse el próximo domingo.

Esto, además de la elaboración de un “cronograma electoral”, la liberación de presos políticos y el complejo, pero no descartado, levantamiento de inhabilitaciones políticas.

“No mientan, no mientan, no mientan, Venezuela está trabajando muy sabiamente para hacer justicia y seguiremos avanzando, no digo más porque respeto los acuerdos”.