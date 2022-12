“No cultiven el odio”: presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió a Pepe Mujica, ¿de qué hablaron?

El presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió en el Palacio de la Moneda al exmandatario uruguayo, Pepe Mujica, quien arribó a ese país para participar en el Foro de Derechos Humanos que se adelanta entre este martes y miércoles. Su paso por la nación vecina no se enmarca solo en compromisos políticos, pues su trayecto incluye una conferencia denominada ‘Derechos Humanos y Democracias Contemporáneas’.

“Nos vamos a ir a una población a conversar sobre reforma de pensiones con adultos mayores”, señaló el mandatario chileno sobre una visita a la comuna de Maipú, recogió Radio ADN. La reunión de Boric, de la que no han trascendido mayores detalles, se produjo como parte de una agenda que incluye además una participación en el VI Foro Internacional de la Agencia de Promoción de Inversiones Extranjeras.

“Para mí, como presidente de Chile, es un honor y una alegría recibir a un compañero y luchador social que fue presidente de Uruguay, pero sobre todo un luchador de la vida, del cual estamos aprendiendo mucho”, dijo el jefe de Estado desde la sede gubernamental. “Nosotros vamos a pasar, pero las obras que hagamos tienen que quedar y tienen que haber otros después que lo hagan mejor que nosotros”, añadió.

Presidente @gabrielboric sostiene reunión con ex-Presidente de Uruguay, José Mujica 🇺🇾 en nuestra Casa de Gobierno. pic.twitter.com/dg8k1Qn0oI — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) December 6, 2022

Se espera que, durante su estancia en el país austral, Mujica sea condecorado con la Medalla Rectoral de la Casa de Bello (reconocimiento entregado por la rectora de la universidad de Chile, Rosa Devés). Según informó el plantel educativo, su invitado sostendrá un encuentro con estudiantes y la charla en la que intervendrá será transmitida en línea por el canal de YouTube de la institución.

Por su parte, en alusión al proceso constituyente, Mujica dijo que “se suelen desacomodar las cargas, pero es ley que en huella larga se tengan que acomodar. Un tropezón no es caída, enseña que a veces, cuando pretendemos mucho la gente común no lo entiende, tiene uno que ponerle la oreja al pueblo común porque eso se llama, en el viejo lenguaje asiático: virtud, gobernar para la mayoría”.

“Un tropezón no es una caída”, dice Pepe Mujica tras reunión con Presidente @gabrielboric en alusión al proceso constituyente chileno @latercera pic.twitter.com/ejLPZWHcCS — Isa Caro Martínez (@Isacaromartinez) December 6, 2022

“El que no desprecie y no pisotee va a cosechar, a la larga (...). No cultiven el odio, cultiven la esperanza, hasta siempre compatriotas”, también dijo el expresidente uruguayo tras su encuentro con Boric.

¿Qué pasó con la Constituyente?

Boric hizo un llamado a no “dilatar eternamente” el camino para redactar una nueva Constitución, luego de que un plebiscito enterrara con un abrumador ‘no’ la primera propuesta. Esas palabras llegaron los últimos días durante su intervención en la Cuenta Pública de Participación Ciudadana del Gobierno.

El mandatario subrayó que “para lograr un acuerdo todos tienen que ceder (...), hemos señalado que para nosotros es importante que este proceso tenga legitimidad ciudadana y eso requiere que los constituyentes sean electos, así lo hemos planteado”, agregó.

El chileno reconoció que desde la oposición no ha sido sencillo llegar a un mismo punto, pero “lo importante es que lleguemos a acuerdos (...). Nosotros confiamos en la ciudadanía y en el criterio de la ciudadanía de decidir. Por eso creemos que la Convención tiene que ser electa. Eso es lo que hemos sostenido (...). La participación no es un favor que les estamos haciendo sino un derecho que el pueblo se ha ganado”, concluyó.

Los partidos políticos intentan encontrar una fórmula para otro proceso constituyente tras los resultados en las urnas (el 4 de septiembre) del primer proyecto elaborado. Mientras tanto, la aprobación de Gabriel Boric continúa en descenso y, según la consultora Pulso Ciudadano, el rechazo a su gestión alcanza el 61 %, frente a un 24, 6 % que tiene una percepción favorable.

*Con información de Europa Press.