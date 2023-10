No se deje engañar: Etias no es una visa, es un permiso para ingresar a 30 países europeos y aún no está operando

Información sobre una presunta visa que exigirían países miembros de la Unión Europea a viajeros que no requieran documento de ingreso ha estado circulando de forma maliciosa en las redes sociales dando pie a que personas inescrupulosas cobren trámites y engañen no solo en Colombia, sino en el mundo para estafarlos.

La exigencia de este pedido aún no está operando y se espera que inicie en octubre del 2024, sin embargo, será la misma Unión Europea quien anuncie el día de inicio de la medida. De igual forma, este permiso deberá ser tramitado por los extranjeros antes de viajar a 30 países europeos.

El permiso Etias será válido por tres años o hasta la fecha de caducidad del pasaporte si se cumple antes. Etias facilitará las entradas múltiples por el límite de estadía autorizado (no mayor a tres meses).

“Somos conscientes de que hay cierto nivel de estafas con relación al Etias y queremos pasar un mensaje muy claro, el Etias no está en vigor, por ahora los ciudadanos colombianos o de otros países que viajen a la Unión Europea no necesitan pagar ningún tipo de tarifa, no necesitan todavía el permiso”, dijo Pablo Neira, encargado de la sección comercial de la Unión Europea en Colombia.