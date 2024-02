“No seré cómplice de genocidio”: piloto de EE. UU. se prendió fuego frente a embajada de Israel en Washington y lo transmitió en vivo

Un portavoz de la Fuerza Aérea confirmó a la AFP que se trataba de un miembro activo de esa dependencia , pero no ofreció más detalles acerca de su labor. Mientras tanto, un vocero de la embajada israelí dijo, por su parte, que ningún miembro del personal había resultado herido en el incidente y que el hombre era un desconocido para ellos.

La AFP no ha podido verificar inmediatamente las imágenes, mientras que el diario The New York Times informó que la grabación fue retirada de Twitch. El acto ocurrió en momentos que aumentan las protestas en Estados Unidos contra las acciones de Israel en Gaza, donde libra una guerra en represalia por el ataque sin precedentes perpetrado en su territorio el 7 de octubre por el grupo islamista palestino Hamás.