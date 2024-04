Observatorio Europeo emitió alerta por aumento de temperatura en el mundo: se alcanzó un nuevo récord

El observatorio Copernicus, financiado por la Unión Europea, emitió una nueva señal de alarma tras un año marcado por fenómenos climáticos extremos y el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, que provocó renovados llamamientos a una acción más rápida contra el calentamiento global. Los récord de calor mensual se suceden desde junio de 2023 y el de marzo no ha sido una excepción.

Grandes extensiones del planeta soportaron en marzo temperaturas superiores a la media, desde África hasta Groenlandia, pasando por Sudamérica y la Antártida. Pero no solo fue el décimo mes consecutivo que batió su propio récord de calor, sino que coronó el periodo de 12 meses más caluroso de la historia: 1,58 °C por encima de las medias preindustriales.

Esto no significa que se haya superado el límite de calentamiento de 1,5 °C acordado por los dirigentes mundiales en la cumbre del clima de París en 2015 y que se mide en décadas, no en años. Sin embargo, “estamos extraordinariamente cerca, y ya en la prórroga”, subrayó Burgess a la AFP.

Los turistas se refrescan en la fuente de la Plaza de España, en plena ola de calor el 07 de agosto de 2023 en Sevilla (Andalucía, España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este martes el aviso naranja por altas temperaturas, de 13.00 a 21.00 horas en Sevilla. | Foto: Europa Press via Getty Images