Papa Francisco hace un llamado a no quedarse ‘inertes’ ante la guerra y las torturas que sufren los pueblos

El Papa denuncia las “inhumanas” torturas que sufren los prisioneros de guerra

Durante la audiencia general de este miércoles, Francisco ha pedido oraciones por los “prisioneros de guerra”. “ Que el Señor mueva la voluntad para liberarlos a todos. Y hablando de prisioneros, me vienen a la mente los que son torturados. La tortura de los prisioneros es una cosa fea. No es humano. Pensemos en tantas torturas que hieren la dignidad de la persona. Y a muchos que son torturados. Que el Señor los ayude y los bendiga a todos”, ha señalado el Pontífice.

Para el Papa, la templanza, sin embargo, no significa no ver el mal y no enfadarse. “Si la persona temperamental sabe controlar su temperamento, no por eso la veremos perpetuamente con un rostro pacífico y sonriente. De hecho, a veces es necesario indignarse, pero siempre de la manera correcta. Una palabra de reproche es a veces más saludable que un silencio amargo y rencoroso”, ha relatado.