El papa Francisco hará el viaje más largo de su pontificado: 30.000 kilómetros en medio de sus quebrantos de salud: estos, sus destinos

El anuncio se produce días después de que la salud del papa fuera de nuevo motivo de preocupación. Y es que el Viernes Santo, este pasado 29 de marzo, tuvo que anular a última hora su participación en el vía crucis. El Domingo de Ramos no fue capaz tampoco de pronunciar la homilía prevista.

En los últimos años, Jorge Mario Bergoglio , que se desplaza desde hace dos en silla de ruedas, ha tenido numerosos problemas de salud, en particular en las rodillas, la cadera y el colon, además de dificultades respiratorias.

Una gira ambiciosa

La gira se anuncia ambiciosa para el jefe de la Iglesia católica, ya que implica más de 30 horas de vuelo, un desfase horario de ocho y una serie de encuentros y misas. Indonesia, que alberga la mayor población musulmana del mundo, estimó el viernes en un comunicado que esta visita reviste “una importancia significativa (...) no sólo para los católicos, sino también para todas las comunidades religiosas”.

Timor Oriental, excolonia portuguesa y luego ocupada por Indonesia (1975-1999), cuenta a su vez con una población mayoritariamente católica. El pontífice también ha manifestado su deseo de visitar Argentina, adonde no va desde su elección como papa hace once años, aunque el Vaticano no lo ha confirmado ni se ha definido fecha.