“Parece que todos murieron”: presidente Lula pidió un minuto de silencio tras avión que se accidentó en Brasil con 62 pasajeros

Un avión con 62 personas a bordo se estrelló este viernes, 9 de agosto, en el estado brasileño de Sao Paulo, en un siniestro que, según las autoridades locales, no ha dejado supervivientes y del que ya se investigan las causas, sin que se haya planteado aún ninguna hipótesis.

La aeronave de la compañía Voepass Linhas Aéreas volaba del aeropuerto de Cascavel, situado en el estado de Paraná, al de Guarulhos, en Sao Paulo, cuando se desplomó en la localidad de Vinhedo, cerca de una zona de viviendas. Voepass dijo que “aún no hay confirmación de cómo se produjo el accidente”, según un comunicado.

La Policía Militar sobre el terreno informó a medios locales que el accidente no provocó víctimas en el lugar donde cayó el avión y que el incendio que había provocado ya estaba controlado. Equipos del Cuerpo de Bomberos, de la Policía Militar y de Defensa Civil se encontraban en el lugar para prestar asistencia.

“Aterrador”

“Salí al balcón y vi el avión girando en remolino. En segundos me di cuenta de que no era un movimiento normal para un avión. Sólo dio tiempo de agacharme y como hacen en las películas, rezar. Ahí fue cuando escuché el ruido enorme de la caída”, relató. Y luego “el humo negro subiendo”. Cicari no sufrió heridas, pero debió abandonar su casa que fue invadida por el humo.