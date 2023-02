Pareja latina asegura que gana más dinero limpiando baños en el extranjero que con su profesión

Una de las quejas comunes entre los jóvenes de algunos países de la región tiene que ver con la falta de oferta laboral o de oportunidades de crecimiento dentro de sus carreras profesionales. Por esta razón es que también muchos de ellos deciden dejar sus tierras natales para buscar suerte en otros lugares del mundo.

Una pareja de argentinos es un ejemplo de esta situación, quienes a través de sus redes sociales han mostrado el camino de vida que decidieron seguir luego de darse cuenta que podían ganar más dinero trabajando en oficios varios en otros países, que incluso dedicándose con ahínco a la carrera que estudiaron en su país natal, según cuentan.

Los jóvenes indicaron que han logrado visitar países en el Antiguo Continente. - Foto: Tik Tok:@sinturbulencias

A través de su cuenta de TikTok, estos jóvenes, que se han identificado como Ailu y Leo, han contado sobre su proceso migratorio a diferentes países, y además, en su último video aprovecharon para contar la historia completa, pero resumida de la situación que los hizo viral.

“Leo es contador y trabajó en un banco por más de 11 años, siempre a la espera de ese puesto soñado que se lo terminan dando al amigo del jefe. Y yo, diseñadora gráfica, pasando de agencia en agencia buscando un mejor sueldo, porque como dicen muchos: un diseñador solo hace dibujitos”, dijo la joven, indicando que muy a pesar de trabajar en las carreras por las que estudiaron, no veían un avance en sus vidas que les ayudara a cumplir sus sueños.

Los jóvenes aprovecharon que salieron a trabajar a diferentes países para conocer nuevos paisajes. - Foto: Tik Tok:@sinturbulencias

“Así que nos fuimos a probar suerte al mundo. Limpiar baños o recolectar fruta no son los mejores trabajos del mundo, pero laborando en esos puestos, en los que los locales no quieren y son los más accesibles para los migrantes, aunque no lo creas, llegamos a ganar más dinero que trabajando en oficina”, continuó agregando la joven, indicando además los trabajos que han tenido que realizar, pero también haciendo la comparación sobre el dinero que logran obtener a pesar de no necesitar calificados para ello, puesto que tampoco es que se necesite una carrera universitaria para desarrollarlos.

“Encima nos dimos el gusto de viajar por el mundo, conocer otras culturas y vivir nuevas experiencias. Si algún día queremos, podemos volver a buscar trabajo en la oficina de Argentina, pero... quién nos quita lo bailado”, concluyó la joven, indicando que tienen opciones abiertas, puesto que con su título igual pueden retomar la vida de oficina; sin embargo, por el momento continuarán viajando por el mundo y haciendo alguno que otro oficio para mantenerse a flote.

La absurda queja de un migrante en Estados Unidos que se volvió viral en internet

La crisis migratoria a Estados Unidos ha venido mostrando, además de las formas para llegar a cumplir el anhelado “sueño americano”, la vida cotidiana en este país, dejando a un lado los beneficios de ganar en dólares y obtener trabajos que pueden llegar a dar una mejor calidad de vida, y exaltando también los deberes que como ciudadanos se deben cumplir.

Sin embargo, un video se ha convertido en viral por lo “absurdo” que ha sido para muchos. Se trata de la queja de un hombre sobre el pago de servicios públicos en Estados Unidos. Aunque este tipo de cobros son cotidianos en la mayoría de los países a nivel mundial, este hombre afirma que esta sería una razón por la que, cuando se compra una casa, “nunca” llega a ser totalmente propiedad del beneficiario.

“La otra cara de la moneda es que, por ejemplo, en Santo Domingo tú puedes tener dos, tres, cuatro casas. Tú compraste la casa, compraste el terreno y ya esa casa es tuya, ese terreno es tuyo y tú jamás pagas (...) Pero aquí, por ejemplo, tú compras una casa y nunca es tuya, aquí en Estados Unidos”, comenzó diciendo el hombre que se identifica como @domingobuenopauli.

El hombre indicó que los impuestos hay que pagarlos cada mes. - Foto: Twitter:@EsdeProfugos (API)

“Tú compras un apartamento y nuca es tuyo, nunca es tuyo, porque tienes que pagarle impuestos todos los meses a esa casa. Tiene que pagar, por ejemplo: luz, basura, el agua del baño, las aguas sucias se pagan, igual se pagan las aguas limpias, un sinnúmero de cuestiones tienes que pagar”, sentenció el hombre, dando a entender que sus quejas provenían del pago de los servicios públicos.

“La casa, el apartamento, nunca es tuyo, tienes que pagarlo todos los meses y si no lo pagas sabes qué pasa: te lo quitan. O sea que tienes que hacer dos pagos, el primer pago al banco y el segundo son los impuestos al Estado”, afirmó el hombre en su video, haciendo que cientos de personas comentaran su opinión al respecto.

“Muchos quieren los beneficios de USA, pero no quieren aceptar las leyes de un país desarrollado”; “Cuba está abierta a los migrantes”; “Sí se pagan los predios urbanos todos los años, el señor creo que nunca ha tenido casa que no sabe eso”; “En Santo Domingo no tienen ese problema… xq nunca hay luz, nunca hay agua y viven entre basura jajaja”; “Y la pregunta es: ¿en República Dominicana no pagas por los servicios?”; “Ay, el angelito, esa es una de las razones por la que las cosas no prosperan en nuestros países, TAMBIÉN SE TIENEN QUE PAGAR, pero no lo hacen”, fueron algunos de los comentarios.