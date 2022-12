Pareja que odia canción de Navidad hace ‘crowdfunding’ para comprar los derechos y no escucharla jamás

Tomas Mazetti, de 55 años, y su esposa Hannah, de 33, tienen algo en común aparte de sus tres hijos. ambos odian la canción Last Christmas de Wham. Los Mazetti se pusieron de acuerdo y abrieron una ‘crowdfunding’ para recolectar dinero en línea y comprar los derechos de la canción, y así lograr el sueño de no volverla a escuchar nunca más.

Last Christmas es una famosa canción navideña que en esta época se escucha una y otra vez. De acuerdo con Hannah, la esposa, su repulsión por la canción comenzó hace 13 años cuando trabajaba en un café en Oxford y el jefe la ponía una y otra vez.

“El dueño del café había planeado una temporada festiva superacogedora y tenía su propio CD con una serie de éxitos”, cuenta Hannah al diario británico Daily Mail, que reporta la noticia y dice que el dueño llegó a poner la canción en más de cien ocasiones en esa temporada.

“Yo solo estaba de vez en cuando (en el café), por lo que no viví completamente la agonía que sintió el resto del personal cuando Last Christmas sonó por centésimo undécima vez en la jornada laboral”, dice la artista y madre de tres hijos.

Al inicio de esta temporada navideña la pareja habría coincidido con varios amigos, en la idea de que pagarían por “no volver a escuchar la canción” y así empezó todo.

“Alguien nos dijo que teóricamente era posible comprar los derechos de la canción y luego sacarla de todas las plataformas de transmisión”, cuenta Hannah.

¿De cuánto son los derechos?

Aunque los Mazetti han recaudado ya más de 50.000 libras, un valor cercano a los 285 millones de pesos colombianos, aún tienen un largo camino por recorrer dado que los derechos estimados son de un valor cercano a los 20 millones de libras, cerca de 110.000 millones de pesos.

La canción se llama en español La última Navidad, así que este es un juego de palabras que hacen ellos hablando del tema: “¡Tal vez la próxima Navidad sea la última Navidad!”, declaran.

Los tres hijos de la pareja, August (16), Julian (10) y Ada (7), también están a bordo con la misión de librar al mundo de la canción.

Aunque es una cifra muy alta, la pareja se planteó llegar a una meta de 15 millones de libras, que les permitiría iniciar una negociación con Warner Chappell Music UK, la disquera que tiene los derechos de esta obra.

Si el sueño se hace realidad, la familia declara que botaría la grabación “en un vertedero de desechos nucleares finlandés, donde descansará durante al menos dos millones de años”, dicen al Daily Mail. “Lo siento, pero así es como tiene que ser... no odiamos a Wham!, pero odiamos esta canción”.

Wham!

Wham! fue un dúo británico de pop creado en 1981 por George Michael, quien falleció en 2016, y Andrew Ridgeley. La pareja musical mantuvo el famoso dúo musical hasta 1986, cuando se separaron, dejando otros grandes éxitos para el recuerdo como Wake me up Before you Go Go.

Hannah y su Tomas Mazetti, quien es escritor, dijeron que quieren que se sepa que ‘¡no odian a Wham!’ pero que sienten que la canción se ha escuchado demasiado.

“Es porque se reproduce 5.000 veces al día, pero sentimos que había que hacer algo para apoyar a las personas que sufren como nosotros”.