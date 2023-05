“Pensé que iban a aplaudir” la primera dama de EE. UU vivió un incómodo momento durante un discurso

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, vivió un incómodo y a la vez gracioso momento este jueves, durante un evento en Washington, en una audiencia en la Cumbre sobre Educación del Instituto Reagan en Washington, D.C.

La primera dama de Estados Unidos se encontraba en el evento cuando mencionó una idea alrededor de la unidad de los estadounideneses: “He visitado estados rojos y estados azules, refiriéndose a los estados republicanos y estados demócratas, y he descubierto que los valores comunes que nos unen son más profundos que nuestras divisiones”, dijo Jill Biden e hizo una pausa, esperando que alguien aplaudiera, pero el auditorio se quedó en silencio total, según reporta el diario estadounidense New York Post.

Tras la pausa y notar que nadie respondía, Biden no pudo hacer más que ser sincera y decir: “Pensé que iban a aplaudir”, ante lo cual, la gente ahí sí reaccionó con aplausos e incluso risas.

Jill Biden es la actual primera dama de los Estados Unidos, desde el 20 de enero de 2021. - Foto: via REUTERS

No es la primera vez que Jill Biden se queda esperando aplausos. - Foto: AP

El recuerdo de Jeb Bush

Los hechos recordaron un momento que se volvió viral hace unos años, en 2016, cuando el precandidato presidencial Jeb Bush, exgobernador de la Florida, pidió a una audiencia en New Hampshire con una mezcla de cortesía y desesperación: “aplaudan por favor”. Esto al final de la última línea de su discurso.

En esa última línea Jeb Bush hablaba de lo que prometía que haría como presidente: “Seré un comandante en jefe, que tiene bases militares. No hablaré basura, lo que no seré será un agitador en jefe, que cause divisiones. No seré un pedante, megalómano, pienso que el próximo presidente debe ser mucho más silencioso, como una señal de que estamos preparados para actuar a favor de la seguridad nacional de nuestro país y volveré a lograr que Estados Unidos cree un mundo más pacífico”.

Tras terminar la última línea de su discurso, Bush se queda sorprendido y dice: por favor, aplaudan, ante lo cual la gente, que estaba sentada en círculo a su alrededor, responde finalmente con aplausos.

Los hechos recordaron un momento que se volvió viral hace unos años, en 2016, cuando el precandidato presidencial Jeb Bush, vivió un momento similar. - Foto: AFP / CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Otro momento incómodo de Jill Biden

En el año 2019 mientras hacía campaña por su esposo, Jill Biden también vivió un momento similar, durante un evento en Iowa, donde había un público no muy nutrido.

Jill dijo que si su esposo Joe Biden fuera elegido presidente, los estadounidenses se dirían a sí mismos: “Finalmente alguien se enfrenta a la NRA (Asociación Nacional del Rifle) y mantiene seguros a nuestros niños y nuestras escuelas”. Aunque ella se quedó callada esperando una respuesta, nunca llegó, así que ella sorprendida explicó: “¡Esa es mi línea de aplausos, vamos!”, pidiendo escuchar un aplauso de la audiencia.