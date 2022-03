Por temor a guerra nuclear, se disparan ventas de píldora de yoduro de potasio

La posibilidad de un ataque o un accidente nuclear durante el conflicto en Ucrania ha renovado el interés por las pastillas de yodo, eficaces para prevenir un cáncer de tiroides en caso de emisiones radioactivas.

Aunque el yoduro de potasio es una sustancia química importante que necesita el cuerpo humano, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés), dicen que el yoduro radiactivo (el mineral contaminado de material radioactivo) puede dañar la tiroides, una glándula vital para el cuerpo humano, situada en el cuello que produce muchas de las hormonas.

El peligro ante una posible exposición a la radiación, es que la glándula tiroides no podrá, entonces, distinguir entre el yodo normal y el radioyodo. La exposición excesiva a este último puede provocar cáncer de tiroides.

Cuando el yoduro de potasio se administra bajo las indicaciones adecuadas, puede saturar rápidamente la tiroides y evitar que la glándula absorba el yodo radiactivo.

Tal y como explica Iván Espada, responsable del Área de Información del Medicamento del CGCOF en España, en declaraciones a Europa Press, estas pastillas se utilizan en caso de emergencia nuclear para bloquear la tiroides, de manera que no pueda absorber el yodo radiactivo que se desprende. “Se dan dosis masivas de yodo normal para que la tiroides se llene y no se permita la entrada del radiactivo”, detalla.

Sin embargo, los medicamentos que contienen yoduro de potasio y están disponibles en las farmacias bajo prescripción médica distan mucho de estas pastillas: están destinados al tratamiento de personas que necesitan un aporte de yodo, como en casos de hipotiroidismo.

Los precios se disparan

En Estados Unidos, los fabricantes de yoduro de potasio han visto cómo sus ventas han incrementado exponencialmente, dejando sus inventarios rápidamente vacíos. Las existencias del medicamento se han agotado rápidamente en las últimas semanas, luego de que se encendieran las alarmas de una posible guerra nuclear.

Esta escasez ha provocado una especulación y una escalada de los precios del fármaco en el mercado global.

De acuerdo con CNN en Español, “en eBay, cuatro cajas de pastillas de yoduro de potasio Thyrosafe se vendían el lunes a US$ 132,50 ($505.000 aproximadamente)”, mientras que la caja de 14 pastillas IOSAT, fabricada por Anbex, se vende a US$ 13,99 ($53.000 aproximadamente) en su sitio web.

Es importante aclarar que las pastillas de yoduro de potasio no son una cura para la radiación y no ofrecen una protección total contra el yodo radiactivo. Además, tomar una dosis alta o con mayor frecuencia de lo recomendado, no ofrece más protección y, más bien, puede causar enfermedades graves o intoxicaciones severas.

¿Habrá o no una guerra nuclear? Rusia respondió

El Gobierno de Rusia señaló este 10 de marzo que una guerra nuclear es “imposible”, ya que “significaría el fin de la civilización”, en palabras del director adjunto del Departamento de No Proliferación y Control de Armas del Ministerio de Exteriores, Igor Vishnevetski.

“Tal guerra es imposible. Creo que muchos especialistas y expertos entienden cuáles podrían ser las consecuencias de una guerra nuclear”, indicó, según recoge la agencia de noticias rusas Tass. “No puede ser por definición”, continuó, antes de urgir a que este escenario “no debe permitirse bajo ninguna circunstancia”.

Vishnevetski aseguró que las cinco potencias nucleares (Rusia, China, Estados Unidos, Reino Unido y Francia) preparan actualmente una declaración conjunta sobre la inadmisibilidad de la guerra nuclear y resaltó que todos “comparten la opinión de que la guerra nuclear es imposible”.

