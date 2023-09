¿Posible acercamiento? delegados de Israel viajan a Arabia Saudí y crean un ambiente de presunta normalización de relaciones

Un posible rumor de inicio de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Israel se estaría comenzado a fortalecer debido al viaje que ha realizado una comisión de cinco miembros israelíes a territorio saudí el domingo pasado. A pesar de que los políticos hebreos tuvieron que tomar un vuelo desde Tel Aviv hasta Dubái (Emiratos Árabes Unidos), debido a que aún no se le permite a aviones israelíes aterrizar en Arabia Saudí , el acercamiento de Riad y Jerusalén se fortalece con el paso de las semanas .

¿Un primer paso en la normalización de relaciones?

A pesar de que la visita de miembros israelíes a Riad no significa directamente que se origine un diálogo permanente entre ambas naciones, los rumores de que en un futuro se normalicen las relaciones entre ambas potencias militares en Oriente Medio crecen gracias a encuentros como este.

“Es el mandato de Dios. El asunto es más grande que nosotros y no podemos oponernos” , expresó a AFP un joven miembro saudí que trabajaba entre los servicios de apoyo, dando a conocer que el recelo social que se tienen entre árabes e israelíes no es tan fuerte como en décadas pasadas.

Riad y Jerusalén no cuentan con relaciones diplomáticas en la actualidad. | Foto: REUTERS

Aun así, no todos son optimistas en un posible reconocimiento saudí hacia Israel, como lo expresó para la agencia citada el experto saudí Aziz Alghashian, al aseverar que “Lo más probable es que esto se deba a que Arabia Saudita está más abierta al mundo, lo que incluirá a los israelíes, y no a las relaciones bilaterales entre Arabia Saudita e Israel”, añadiendo que “los israelíes definitivamente ordeñarán esto como el primer paso, cuando en realidad fue facilitado por la UNESCO. No es realmente por su habilidad diplomática o sus victorias diplomáticas”.