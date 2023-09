Washington y Bruselas condenan las declaraciones del presidente palestino sobre el Holocausto

| Foto: dia images via Getty Images

Las palabras del presidente de la Autoridad Palestina también han sido criticadas por oficina del Alto Representante de la UE para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrel | Foto: dia images via Getty Images

Las palabras del presidente de la Autoridad Palestina también han sido criticadas por oficina del Alto Representante de la UE para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell. “Estas distorsiones históricas son incendiarias, profundamente ofensivas, sólo ayudan a exacerbar las tensiones en la región y no van en beneficio de nadie”, aseveró en un comunicado.

“Hacen el juego a quienes no quieren una solución de dos Estados, por la que el presidente Abbas ha abogado en repetidas ocasiones (...) trivializan el Holocausto y con ello alimentan el antisemitismo y son un insulto a los millones de víctimas del Holocausto y a sus familias”, agregó la organización europea en su misiva.

En sus declaraciones ante el Consejo Revolucionario de Al Fatá, publicadas recientemente en redes sociales, Abbas afirmó que “la verdad que hay que aclarar al mundo es que los judíos europeos no son semitas”. “No tienen nada que ver con el semitismo”, afirmó, antes de sostener que “descienden de los jázaros”.

“Dicen que Hitler mató a los judíos por ser judíos y que Europa odiaba a los judíos por ser judíos. No es cierto. Está claramente explicado que se combatió (a los judíos) por su papel social y no por su religión”, manifestó, palabras que no cayeron para nada bien en las organizaciones judías alrededor del mundo.