Prensa de Israel pone lupa sobre “apoyo de Petro a Hamás”; este es el contundente artículo

“Israel halts security exports to Colombia over president’s support of Hamas”, es el titular con el que la prensa local de Israel se ha referido a las recientes decisiones tomadas por el Gobierno de Israel frente a las relaciones con Colombia, las cuales se han deteriorado por cuenta de las polémicas palabras elevadas recientemente por el presidente Gustavo Petro Urrego, que han sido percibidas por ese país como una evidente voz de respaldo del mandatario al grupo terrorista Hamás.