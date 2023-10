“No merece el respeto de su pueblo”: Rodrigo Rivera, exministro de Defensa, arremete contra Petro en medio de polémica con Israel

La guerra en Medio Oriente ya dejó un elevado número de muertos y heridos tras el ataque propiciado a Israel por parte del grupo Hamás, el cual aprovechó el pasado 7 de octubre de 2023 para arremeter contra un grupo de turistas y ciudadanos que disfrutaban de un festival de música. Este hecho despertó indignación en millones de personas, quienes catalogaron esto como una barbarie y una masacre.

Ante lo vivido y registrado por cientos de personas en las redes sociales, las miradas se posaron en el presidente Gustavo Petro, quien dio una serie de declaraciones en las que no condenó lo hecho por Hamás. El mandatario fue criticado por aquellos que no consideraron correcto su discurso en el que no recriminó el ataque terrorista y, al contrario, envió un mensaje antisemita.

Sin embargo, una fuerte crisis entre Colombia e Israel despertó el pasado 15 de octubre de 2023, precisamente después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel anunciara una medida por los constantes pronunciamientos del Presidente. El portavoz, Lior Hiat, reveló que Margarita Manjarrez, embajadora de Colombia en este país, fue citada a lo que ellos denominaron una “conversación de reprimenda” para tocar todo el asunto que giraba entorno a este tema.

“En la reunión se dejó en claro a la embajadora que sus declaraciones fueron recibidas en Israel con asombro ante el salvaje ataque terrorista de los terroristas del Hamás, que asesinaron a más de 1.300 israelíes y secuestraron a más de 150. Israel condena las declaraciones del presidente que reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas del Hamás, avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia”, se leyó en la comunicación oficial que salió a la luz.

“En respuesta, como primera medida, Israel decidió detener las exportaciones de seguridad a Colombia”, agregó el mensaje, dejando clara la posición ante esto.

Como era de esperarse, las reacciones no se quedaron atrás y más de un político colombiano saltó en contra del presidente Gustavo Petro, reprochando sus declaraciones y las palabras que utilizó para manejar la situación de la guerra que se vive en la Franja de Gaza.

Una de las personas que se pronunció al respecto fue Rodrigo Rivera, exministro de Defensa, quien arremetió contra el mandatario de Colombia por su posición ante este delicado problema. El exembajador en Bélgica se despachó y fue puntual en que el actuar ante esta clase de temas no representaba a un pueblo.

A través de su cuenta en X, antes conocido como Twitter, el colombiano se dirigió a Gustavo Petro, afirmando que estos comportamientos no merecían el respeto del pueblo y la lucha era en contra del terrorismo.

“Estamos con Israel, contra el terrorismo. Petro no nos representa. Puede ser presidente, pero quien no se comporta como tal no merece el respeto de su pueblo como tal”, escribió el exsenador en la plataforma digital.

¿Qué dijo el presidente Petro sobre medida de Israel?

Ante lo anunciado por parte de Israel, el jefe de Estado decidió pronunciarse al respecto y respaldar su posición, dejando un mensaje que puso a más de uno a pensar sobre el futuro del país con las relaciones internacionales.

“Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia. Si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra como en la gran Guerra del Chaco. Ni los Yair Klein ni los Raifal Eithan podrán decir cuál es la historia de la paz de Colombia. Desataron la masacre y el genocidio en Colombia. Del pueblo de Israel demando la ayuda en la paz de Colombia y la ayuda en la paz de Palestina y el mundo”, dijo Petro

El presidente de Colombia respondió de esta manera a un fuerte pronunciamiento del Gobierno israelí, que condenó las declaraciones “antisemitas” de Petro, quien en los últimos días llegó a comparar a los israelíes con los nazis tras el ataque terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre.