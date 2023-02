- Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Presidenta de Perú insiste en que un adelanto de elecciones no depende de ella

- Foto: Anadolu Agency via Getty Images

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, cuyo Gobierno enfrenta ya dos meses de protestas masivas pidiendo su renuncia, insistió este martes en que es el Congreso el que debe resolver un posible adelanto de elecciones y que no dimitirá.

“La reflexión, creo yo, está en el Congreso, sobre todo en la Comisión de Constitución, quienes deben de analizar. Nosotros como Gobierno tenemos que hacer gestión, tenemos que gobernar”, dijo Boluarte a periodistas durante una visita a la sureña región Arequipa.

Sus declaraciones ocurren cuatro días después de que la Comisión de Constitución del Parlamento peruano bloqueó hasta agosto cualquier debate sobre un posible adelanto de los comicios para renovar al presidente y los legisladores, un clamor popular que sacude al país desde diciembre y que deja 48 muertos.

Manifestantes peruanos continúan pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. - Foto: Reuters (izquierda), AFP / Ernesto Benavides (derecha)

La decisión del Congreso mandó al archivo un proyecto de ley que envió la propia Boluarte y que planteaba que las elecciones generales se celebren en octubre próximo, casi tres años antes de la fecha prevista por las leyes peruanas en 2026.

La presidenta, que no se había manifestado hasta ahora tras el archivamiento del proyecto, sostuvo que no ha habido “ningún silencio” de parte de su gobierno. “No nos vamos a detener en esa situación”, agregó.

Sobre la demanda popular que exige su renuncia, Boluarte alegó que “no es la gran mayoría” de peruanos la que la pide y que hacerlo no resolvería la actual turbulencia política. “Mi renuncia no termina la crisis, mi renuncia no acelera absolutamente nada, ni siquiera el espacio de tiempo para poder convocar a unas elecciones adelantadas”, afirmó.

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y el diario La República, divulgada a finales de enero, reveló que 74% de los encuestados considera que la presidenta Boluarte debería renunciar.

El reclamo de adelanto electoral está marcando el gobierno de Boluarte, quien asumió el pasado 7 de diciembre tras la destitución del exmandatario izquierdista Pedro Castillo, encarcelado tras su fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.

Los manifestantes participan en una protesta para exigir la renuncia de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, en Lima, Perú, el 28 de enero de 2023. - Foto: REUTERS

Las crecientes protestas, reprimidas por las autoridades, han llevado a la presidenta y a los parlamentarios a proponer varios proyectos de adelanto de los comicios, pero todos se han estrellado contra la falta de consensos entre ambos poderes. En vista de ello, el periodo de mandato de la presidenta y los congresistas se mantiene por ahora en cinco años, que se cumplirán en 2026.

40 muertos deja un deslizamiento de tierra en Arequipa

El pasado domingo 5 de febrero se presentó un hecho lamentable en Arequipa, Perú, luego de que se registrarán varios deslizamientos de tierra que arrasaron cientos de edificios, afectando varias localidades de dicha ciudad. Según las autoridades hasta el momento se han reportado 40 fallecidos y las labores de rescate aún continúan.

El estado de emergencia fue proclamado en varias localidades debido a la gravedad del asunto; además, varias personas resultaron heridas tras los hechos. A su vez, varios diputados le han sugerido al primer ministro que habilite el puente aéreo con el fin de socorrer a las víctimas.

Las zonas más afectadas por los deslaves son Secocha, Miski, Urasqui y San Martín que albergan explotaciones mineras adonde llegan trabajadores de otras regiones, que podrían haber muerto sepultados en los socavones que horadan los cerros de esta provincia, explicó el gobernador Rohel Sánchez.

Residentes del aislado pueblo de Camaná, 840 kilómetros al sur de Lima, caminan entre los escombros dejados tras un deslizamiento de tierra en Perú. Las autoridades el lunes, advirtiendo que el número de víctimas del desastre podría aumentar. Los deslizamientos de lodo y rocas surgieron como consecuencia de las lluvias torrenciales. (Photo by Diego Ramos / AFP) - Foto: AFP

Por su parte el Gobierno promulgó el estado de emergencia en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, donde el alcalde detalló que 1.000 viviendas fueron sepultadas. La zona más afectada es el distrito Nicolás Valcárcel, de la provincia de Camaná (oeste de Arequipa), donde las intensas lluvias que cayeron desde el domingo reblandecieron la materia de los cerros hasta provocar el aluvión.

Las labores de rescate de los cuerpos de los civiles que quedaron sepultados se ha complicado, debido a que en una de las zonas más afectadas la única carretera de acceso ha quedado bajo los escombros, lo que ha hecho imposible que se pueda entrar a dicho terreno.

Hay una alta probabilidad que en los socavones mismos también se encuentren personas que están allí fallecidas”, dijo el mandatario Rohel Sánchez en una conferencia.

