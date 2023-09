Presidenta de Perú no responde a 47 preguntas, en interrogatorio por muerte de manifestantes

La presidenta peruana Dina Boluarte no respondió preguntas este miércoles, 27 de septiembre, durante un interrogatorio en la Fiscalía que la investiga por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves ocurridos durante las protestas, tras la destitución de su antecesor, Pedro Castillo, que dejaron 67 muertos, de diciembre de 2022 a marzo de este año.

Uno de los dos abogados de la mandataria, Joseph Campos, dijo a la prensa local, luego de la comparecencia, que decidieron no responder las 47 preguntas elaboradas, tanto por la defensa de los familiares de los fallecidos como por la Procuraduría General, que en Perú es un órgano diferente a la Fiscalía y se encarga de solicitar reparaciones civiles en defensa del Estado.

“Hemos dicho, ya no vamos a declarar”, indicó Campos.

Boluarte niega los cargos

No le hicieron preguntas adicionales porque Boluarte negó cualquier imputación, indicó que ya había respondido en sesiones pasadas y se acogió a su derecho al silencio.

Juan José Quispe, uno de los abogados de los familiares de las víctimas y presente en la sesión, dijo a The Associated Press que unas de las preguntas que Boluarte no respondió fue si era verdad que se reunió con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, en el palacio presidencial, en cuántas oportunidades, qué temas trataron y qué medidas dispuso ella como jefa constitucional de las Fuerzas Armadas y de la policía.